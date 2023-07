Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino svela i primi dettagli del programma

Myrta Merlino, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, è stata confermata come nuova conduttrice di “Pomeriggio Cinque“, il talk show in onda su Canale 5. Una scelta non molto apprezzata da Barbara D’Urso che, in un’intervista a “La Repubblica”, ha rivelato che questa decisione viene presa unilateralmente da Pier Silvio Berlusconi.

In casa Mediaset però l’obbiettivo è chiaro: ridurre il trash sulla propria rete. Difatti il futuro di “Pomeriggio Cinque” si discosterà molto dagli argomenti di gossip che lo hanno reso famoso negli scorsi anni, poiché dal mese di settembre in poi ci si vuole concentrare più sull’informazione e sulla cronaca.

Le parole di Myrta Merlino in merito a “Pomeriggio Cinque”

Intervistata da “La Stampa“, Myrta Merlino ha dichiarato di essersi sentita molto onorata dal corteggiamento di Pier Silvio Berlusconi e di condividere molto i suoi progetti televisivi: “Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferito ad un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito ‘un giornalismo popolare di qualità‘”.

Successivamente parla dei primi cambiamenti che metterà in campo con “Pomeriggio Cinque”: “La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore. Lo faremo, con personaggi di spettacolo, temi e fatti di costume, il racconto anche del bello che c’è nel mondo”.

L’ex conduttrice di “L’aria che tira”, andato in onda su LA7, ha affermato di essere rimasta molto affascinata dai cambiamenti che sta mettendo in campo Mediaset, sottolineando di voler conquistare il pubblico da casa con umiltà ed empatia. Infine sottolinea di condividere molto la linea di Berlusconi, poiché entrambi non vogliono mescolare la cronaca nera con il gossip.