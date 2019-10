Pomeriggio Cinque, Megghi Galo attacca Taylor Mega e Giorgia Caldarulo: "Si sono inventate lesbiche per pubblicità"

Nelle ultime settimane sta facendo parlare molto la relazione tra l’influencer friulana Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. L’ex ospite dell’ultima edizione del “Grande Fratello 16” è stata attacca sui social network, poiché sembrava stesse avendo una conoscenza molto seria con Erica Piamonte, le due si sono incontrate nella Casa del reality show.

Oltre alle accuse della stessa Erica Piamonte, che su Instagram ha mostrato tutta la sua delusione per l’improvvisa relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, anche Megghi Galo dà un suo parere su questo rapporto. Il suo nome può essere sconosciuto a molti, poiché ha partecipato per un breve periodo come corteggiatrice a “Uomini e Donne“.

Le parole di Megghi Galo

Intervistata da Barbara D’Urso nella trasmissione televisiva “Pomeriggio Cinque“, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” dichiara senza nessun tipo di problema che non crede molto alla relazione tra Taylor e Giorgia. Dichiara di essere sicura delle sue parole poiché ai tempi lei e Taylor sono state molto amiche.

Queste sono le dichiarazioni di Megghi Galo riportate dal sito de “Il Giornale“: “È una trovata pubblicitaria molto brutta. Inventarsi addirittura di essere lesbica. Conosco molto bene Giorgia, tra amiche ci si racconta, non mi ha mai detto niente di questo suo nuovo orientamento sessuale. Lei mi diceva che ero ingenua a credere nell’amore. Lei è stata legata a persone per interesse. Anche in questo caso è un grande interesse”. Per Megghi infatti si tratta di una relazione basata sulla menzogna.

Negli studi di “Pomeriggio Cinque” è presente anche Erica Piamonte, che ha detto la sua soprattutto su Giorgia Caldarulo. Secondo quest’ultima l’ex gieffina sta approfittando della forte notorietà di Taylor Mega per sfondare nel mondo televisivo. Queste accuse vengono immediatamente risposte da Erica, dove accusa proprio Giorgia di voler approfittare della situazione per farsi notare.