"Pomeriggio Cinque", Barbara d’Urso presenta la nuova stagione: via gli opinionisti e cambiamenti

Barbara d’Urso è pronta a tornare. Terminate le vacanze, la conduttrice campana si è rimessa al lavoro e lunedì 6 settembre riparte con la nuova edizione di “Pomeriggio Cinque”, la 13esima. Per tutta l’estate Barbara è stata al centro dell’attenzione, con tante voci che si sono rincorse circa la fine della sua era televisiva. Sicuramente è stata ridimensionata, dopo la chiusura di “Live- non è la d’Urso” e “Domenica Live”.

“Pomeriggio Cinque” invece è stato ridotto e soprattutto si presenterà con delle vesti del tutto nuove. A parlarne è proprio la d’Urso, la quale ha presentato la nuova stagione del talk. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice campana ha ammesso che ci saranno diversi cambiamenti, a partire dalla sigla. In realtà l’idea di apportare mutamenti alla trasmissione, parte dai piani alti.

I vertici Mediaset e Piersilvio Berlusconi in primis, sono convinti che in un momento come quello che l’Italia e il mondo intero vivono da quasi 2 anni, la cosa migliore sia proporre un tipo informazione diversa, più ‘trasparente’, ‘pura’ e meno gossip. Ci sarà una nuova grafica, lo studio sarà modificato e il programma tutto “Sarà più aperto alla realtà e all’informazione. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani, ma ci saranno comunque volti conosciuti“, queste le parole della conduttrice campana.

Dunque via gli opinionisti così come siamo stati abituati a vederli fino a oggi. Bisogna ricordare che gli ospiti della d’Urso spesso hanno fatto storcere il naso e creato polemiche. È proprio questo tipo di televisione che, si è vociferato, non andasse giù a Berlusconi. Di certo Barbara non sarà da sola e accoglierà degli ospiti con i quali parlerà prettamente di cronaca e attualità.

Confermati gli inviati, che aggiorneranno la conduttrice e il pubblico volta dopo volta con collegamenti fatti dal posto in cui si trovano. Insomma, “Pomeriggio Cinque” ha subito un’importante rivisitazione imposta da Cologno Monzese e che è stata accolta e accettata favorevolmente dalla d’Urso. Quest’ultima è rimasta orfana delle altre sue due trasmissioni e a quanto pare, è pronto per lei un nuovo format in prima serata.

“Si sta ragionando su un format di intrattenimento in prima serata su Canale 5, è stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti. Ma al momento non posso dire di più“, così commenta Barbara la questione. Non si è sbottonata più di tanto la conduttrice, la quale assicura che tornerà di nuovo anche in prima serata. Al momento dovrà concentrarsi solo su “Pomeriggio Cinque”, che torna su Canale 5 lunedì 6 settembre.