Barbara D’Urso non condurrà la prossima edizione di “Pomeriggio Cinque“, trasmesso su Canale 5, lasciando così il timone del programma dopo ben 15 anni. Ad annunciarlo è stata direttamente Mediaset con un comunicato pubblicato si loro portali nel pomeriggio del 1° luglio.

“Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete” si legge in questo comunicato ove poi la rete promette che si stanno cercando nuovi programmi per la conduttrice: “Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali“.

Proprio nelle scorse settimane “Tv Blog” aveva annunciato il possibile addio di Barbara D’Urso dalla rete, con la possibilità di vederla in una piattaforma di streaming come per esempio Netlix oppure in Rai nel cast di “Ballando con le stelle”. Al momento però si tratta solamente di ipotesi e, almeno fino il mese di dicembre, la conduttrice resterà su Canale 5 per poi discutere, eventualmente, di un nuovo contratto con la rete.

Il nome della nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque

Secondo il sito diretto da Davide Maggio, la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi avrebbe già trovato il nome della sua sostituta: “Barbara D’urso non condurrà più Pomeriggio 5. In mattinata vi abbiamo annunciato che Mediaset avrebbe lanciato un comunicato stampa bomba per annunciare la clamorosa notizia. Ma manca un tassello importante. Chi prenderà il posto della conduttrice napoletana? Si continuerà a giocare in terra partenopea: possiamo annunciarvi in anteprima che è in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà l’arrivo di Myrta Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5″.

Myrta Merlino ha lasciato LA7 dopo 13 anni di lavoro, ha iniziato nella rete attualmente diretta da Urbano Cairo con il programma “Effetto domino” per poi conquistare una buona fetta di notorietà con “L’aria che tira”. Vedremo in che modo prenderà le redini di un programma noto come “Pomeriggio Cinque”.