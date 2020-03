"Pomeriggio 5", l’influencer Asia Gianese sconvolge la D’Urso: "Mi pagano tutto"

L’influencer Asia Gianese ha fatto discutere molto in passato per il suo stile di vita. La ragazza, ospite di “Fuori dal Coro“, condotto da Mario Giordano su Rete 4, rivela che per lei guadagnare sui social network è una cosa molto facile, poiché a ogni scatto riceverebbe una cifra intorno ai mille euro.

Nella puntata di oggi 4 marzo Asia Gianese ha rilasciato un’intervista a Barbara D’Urso negli studi di “Pomeriggio Cinque“. Anche in questa circostanza ribadisce di guadagnare molto grazie al suo profilo Instagram, ma aggiunge alcuni dettagli che sconvolgono sia la conduttrice che l’opinionista Karina Cascella.

Le dichiarazioni di Asia Gianese

La discussione viene aperta da Karina Cascella, che domanda alla sua ospite: “Perché al Live hai detto che ti hanno pagato tutto? Chi le paga tutto?”. L’influencer risponde senza problemi: “I signori, coloro che si offrono senza avere nulla in cambio. Te lo giuro che è così. Ci sono tantissime persone che vogliono regalarmi delle cose, mi scrivono su Instagram. Sarei scema a rifiutare”.

Asia Gianese dichiara di trovarsi negli studi di “Pomeriggio Cinque” per far conoscere questa vicenda ai suoi genitori, anche se poi sottolinea che sanno già qualcosa. Barbara D’Urso ammette di non credere alle sue orecchie e probabilmente non si sarebbe mai aspettata delle rivelazioni così forti.

La D’Urso, però, insiste su questo argomento, domandando all’ospite chi le avrebbe pagato l’intervento per aumentare il suo seno. Asia sancisce di essersi rifatta gratuitamente, poiché è andata dallo zio di un’amica, che svolge la professione di chirurgo plastico.

In studio entra poi Jessica Brugali, la star di TikTok che ha raggiunto in poco tempo la cifra di 5 milioni di followers. Nonostante sia seguitissima su questo social, la tiktoker dichiara di non aver mai voluto soldi da persone sconosciute: “In realtà non mi è mai capitato una cosa del genere, ma anche se dovesse capitarmi non accetterei mai”.