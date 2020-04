"Pomeriggio 5", Barbara D’Urso consola Maria Teresa Ruta

Festeggiare i sessant’anni non è una cosa da tutti i giorni ma, per Maria Teresa Ruta, le cose sono andate diversamente rispetto alle sue floride aspettative passate. Infatti, intervistata da Barbara D’Urso durante la diretta di giovedì di “Pomeriggio Cinque”, l’artista torinese si è commossa guardando i video di auguri dei figli Giannamedeo e Guenda che la conduttrice campana le ha mostrato in trasmissione.

Il dispiacere di Maria Teresa lo si è evinto dalle sue lacrime di commozione, che hanno trovato la giusta conclusione con le seguenti parole: “I miei figli sono lontani, anche mia madre e mio fratello. Trascorro da sola questo compleanno“. Per consolare la Ruta, Barbara D’Urso ha avuto modo di parlare anche della sua quarantena e di questo suo periodo lontana da tutti.

In modo particolare, per far sorridere la collega, la D’Urso ha così sdrammatizzato il momento: “Tu per fortuna sei con il tuo fidanzato, io il giorno del mio compleanno, il 7 maggio, sarò proprio da sola. Spegnerò la candelina e mi canterò tanti auguri“. Come al solito, la Carmelita nazionale riesce a trovare sempre il modo giusto per vedere il bicchiere mezzo pieno e tirare su di morale una collega.

Le idee della D’Urso

Barbara D’Urso, per la prima volta, prima di andare in onda venerdì con la sua trasmissione pomeridiana, ha deciso di pubblicare una diretta su Instagram per chiedere ai suoi fan in quanti avessero avuto voglia di seguirla nella puntata su canale 5. Molti sono stati coloro che hanno risposto positivamente alle sue richieste.

Infatti, la conduttrice di canale 5, continua a mietere grandi successi in termini di ascolti. La trasmissione “La Vita in Diretta” non riesce ad avere la meglio, in termini di share, contro la scuderia della D’Urso. Se il programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini non riescono a spodestare la D’Urso, sono invece riusciti a battere la nuova versione rivisitata di “Uomini e Donne”.