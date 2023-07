Sono giorni di grande fibrillazione in casa Mediaset, dove sono stati appena presentati i palinsesti televisivi della prossima stagione. Come già annunciato nei mesi scorsi, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha optato per un cambio di rotta improvviso nell’impostazione dei reality.

Basta con il trash e i cattivi esempi in televisione, d’ora in poi i reality del Biscione saranno improntati a toni più moderati e sobri. A spingere Mediaset verso una seria riflessione su questo punto, soprattutto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove non sono mancati gli scandali e le intemperanze eccessive dei concorrenti.

In vista della prossima stagione, quindi, per Pier Silvio Berlusconi dovranno esserci dei “limiti che non vanno superati“. L’appello è rivolto agli autori, che si dovranno sforzare nel moderare in tutti i modi possibili gli eccessi. La sfida in vista della prossima stagione sarà soprattutto questa, cioè di costruire una nuova idea di televisione per il pubblico.

Intanto è ancora in corso la stagione estiva di Mediaset. Ad avere grande successo in queste settimane è il ritorno di Temptation Island, il noto reality delle coppie e dei tentatori, che sta mandando in visibilio milioni di telespettatori.

Nel corso della presentazione dei palinsesti in vista della prossima stagione è spuntata una novità che nessuno si aspettava. Ci sarà il grande ritorno di un reality molto amato dagli italiani, che tuttavia dovrà fare a meno di una nota e apprezzata conduttrice. Nessuno poteva aspettarselo: scopriamo di cosa si tratta nella seconda pagina.