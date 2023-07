Pier Silvio Berlusconi sui reality: "Non mi fanno impazzire, ultimamente si è superato il limite"

Durante la giornata del 5 luglio Pier Silvio Berlusconi è stato presente per la presentazione dei palinsesti Mediaset. Tanta curiosità gravitava attorno alla figura di Barbara D’Urso, fatta fuori dalla rete dopo aver condotto “Pomeriggio Cinque” per ben 15 anni su Canale 5.

Ovviamente non sono mancate delle domande in merito alla conduttrice e l’amministratore delegato ha voluto ringraziarla per l’impegno dato in questi anni. Tuttavia ci tiene a sottolineare come sia per lei che per la rete, siccome Pier Silvio vuole dare un’impronta più giornalistica a Canale 5, la scelta giusta resta quello di prendere strade diverse.

Pier Silvio Berlusconi parla dei reality show

L’obbiettivo dell’amministratore delegato è piuttosto chiaro, cioè eliminare il più possibile il trash dai suoi palinsesti. Questo lo si è potuto capire dagli ultimi provvedimenti presi sia durante la settima edizione del “Grande Fratello Vip” che per “L’isola dei famosi”, con i naufraghi ed i conduttori che hanno dovuto rispettare un codice ben preciso prima di andare in onda.

Come riportato testualmente dal sito “Coming Soon” Pier Silvio Berlusconi ha parlato un po’ in generale dei reality: “Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà. Ma basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie. Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale“.

Per Berlusconi però ci sono dei limiti che non vanno mai superati: “Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è un singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. Alfonso Signorini ha una bella responsabilità. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra”.