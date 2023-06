Pier Silvio Berlusconi ai dipendenti Mediaset: "Papà era una persona generosa, rimarrà nei nostri cuori"

Nella giornata di ieri è andata in onda, su Canale 5, il funerale di Silvio Berlusconi e già da oggi in casa Mediaset si sono messi a lavoro per ritornare nuovamente alla normalità. Il figlio Pier Silvio sembra essere intenzionato a portare avanti le redini dell’azienda di famiglia, nonostante le voci di una possibile cessione a Urbano Cairo o alla Vivendi.

Intanto, durante il recente discorso fatto dinanzi ai dipendenti Mediaset, in cui erano presenti nomi importanti come Gerry Scotti, l’amministratore delegato ha voluto ringraziare tutti per l’affetto dimostrato in questi giorni, rivelando che il padre rimarrà sempre nel cuore di tutti per il bellissimo percorso fatto insieme negli anni.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Con delle parole molto toccanti, Pier Silvio ha voluto ringraziare tutti i dipendenti Mediaset presenti nello Studio 20 ubicato a Cologno Monzese, dopo i funerali di Silvio Berlusconi, per fargli una sorpresa: “Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però ragazzi da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita”.

L’obbiettivo di Pier Silvio quindi resta quello di portare avanti l’azienda di famiglia, nonostante le ultime voci legate a una presunta cessione: “Papà era orgoglioso della nostra azienda. È come se vi avesse amato uno per uno. Da domani torniamo a essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà”.

In maniera piuttosto commossa ha deciso di ringraziare nuovamente tutti i dipendenti Mediaset e alla fine del suo discorso c’è stato un commovente e bellissimo abbraccio tra Pier Silvio e Gerry Scotti, uno dei volti storici di Canale 5. Proprio durante il funerale di Silvio Berlusconi Scotti ha rivelato che deve tutto al Cavaliere.