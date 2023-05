Pechino Express, Bastianich svela i retroscena e i progetti nati dal viaggio

Se pensate che “Pechino Express” sia solo un gioco, vi sbagliate. Sotto la superficie divertente e avventurosa si nascondono sfide fisiche ed emotive, come ha sottolineato Joe Bastianich, celebre giudice di MasterChef USA e vincitore dell’edizione del reality show di Sky insieme a Andrea Belfiore. Le avventure che i due hanno vissuto non si limitano ai confini dello show. Bastianich ha rivelato che le esperienze vissute durante il viaggio hanno lasciato un’impronta indelebile, tanto da dare vita a nuovi progetti.

Affrontare l’ignoto è stato un elemento centrale nell’esperienza di Bastianich e Belfiore a “Pechino Express”. Incontrare culture diverse, superare difficoltà fisiche e logistiche, e mettersi alla prova in un contesto completamente estraneo, ha permesso ai due di scoprire nuove parti di sé e di rafforzare il loro legame. La loro avventura ha dimostrato che non si tratta solo di vincere o perdere, ma di vivere appieno ogni istante, imparando da ogni esperienza e utilizzando queste lezioni per crescere come individui.

Un viaggio che va oltre la competizione

Le difficoltà affrontate non sono state soltanto di natura fisica. Bastianich e Belfiore hanno dovuto fare i conti con il distacco dalla tecnologia, la lontananza da casa, e soprattutto l’interazione con culture completamente diverse. Un’esperienza che ha portato i due a mettersi a nudo, mostrando la loro umanità e accettando di non essere sempre al comando. Bastianich ha espresso come quest’esperienza gli abbia permesso di comprendere che i veri valori della vita non sono basati sui beni materiali, ma piuttosto sulle relazioni umane e sulle esperienze condivise. Un cambiamento di prospettiva che sembra averlo influenzato a tal punto da coinvolgere alcune delle persone incontrate durante il viaggio nei suoi futuri progetti.

Le sfide affrontate da Bastianich e Belfiore non hanno coinvolto soltanto loro stessi, ma anche le persone che hanno incontrato lungo il percorso. Nonostante le difficoltà e le condizioni spesso precarie, i due hanno sempre trovato l’accoglienza e il sostegno delle comunità locali, che non hanno esitato a condividere con loro il poco che avevano. Queste esperienze di condivisione e solidarietà hanno arricchito il loro viaggio, insegnando loro l’importanza dei valori umani e dell’empatia. Un’esperienza che ha avuto un impatto significativo sulla loro visione del mondo e che li ha portati a considerare nuove opportunità di collaborazione e crescita.

In effetti, il viaggio ha portato alla nascita di collaborazioni inaspettate. Bastianich ha rivelato che lavorerà con il suo amico Rama in India e aprirà il primo negozio di Antico vinaio in Cambogia con un ragazzo che ha conosciuto lì. Inoltre, ha scoperto un batterista a Singapore che suonerà nel suo prossimo disco. Bastianich e Belfiore hanno espresso il desiderio di continuare a collaborare anche in futuro, in televisione o al di fuori. La loro esperienza in “Pechino Express” ha rafforzato la loro amicizia e il loro legame, facendo emergere una chimica unica che ha contribuito al loro successo nello show.