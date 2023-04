Oriana Marzoli torna in tv nel ruolo di opinionista

Oriana Marzoli, sia nel bene che nel male, è stata tra le protagoniste indiscusse della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. L’influencer venezuelana infatti, nonostante sia entrata a giochi in corso, riesce nel giro di poco tempo a conquistare il cuore del pubblico da casa e farsi notare sia per le litigate ma anche per la sua storia d’amore con Daniele Dal Moro.

Infatti Oriana, dal primissimo giorno nella Casa, ha avuto un battibecco piuttosto importante con Antonella Fiordelisi, ove le due hanno continuato praticamente fino alla fine del reality. Con Daniele invece le cose pare che stiano andando bene, seppure entrambi stanno mantenendo una certa privacy facendo parlare poco sui social network.

Il ritorno in TV di Oriana Marzoli

Archiviata l’esperienza al “Grande Fratello Vip“, per Oriana Marzoli ora si riaprono le porte della televisione. Come riportato testualmente dal sito “Biccy“, l’ex vippona ha ottenuto il ruolo da opinionista nel programma “Supervivientes”, il format trasmesso da Telecinco che prende spunto da “L’isola dei famosi”.

“La finalista del ‘Grande Fratello VIP’ lascerà l’Italia per tornare a Madrid con il suo nuovo fidanzato, Daniele Dal Moro” si legge su “Biccy” in cui poi viene aggiunto: “L’ex gieffina ha annunciato, emozionata, che riprenderà il suo incarico di opinionista in ‘Supervivientes’. I fan dell’ex tronista di ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ sono entusiasti di rivederla in televisione in Spagna”.

Per Oriana quindi il desiderio di lavorare in Italia almeno rimane tale. Difatti, in una recente intervista rilasciata al settimanale “Mio”, aveva affermato: “Con Daniele sto molto bene, mi tramette la calma di cui ogni tanto ho bisogno. Una partecipazione a Temptation Island? Abbiamo appena terminato questo percorso e devo ancora realizzare di essere uscita dalla Casa, ma chi lo sa… io non mi precludo nulla. L’isola? Al momento non ho ancora pensato ai miei prossimi passi in Italia, ma sicuramente mi piacerebbe continuare con la televisione“.