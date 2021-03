"Ore 14", Alba Parietti e la denuncia in diretta: "Sono stata molestata"

L’opinionista Alba Parietti, durante la giornata internazionale delle donne, ha rilasciato una intervista alla trasmissione “Ore 14“, in onda su Rai 2, condotto dal giornalista Milo Infante. Il programma tratta di temi molto importanti, dal momento che viene analizzata la società attuale con gli occhi dei ragazzi e ragazze, chiamati ad essere protagonisti dei dibattiti.

L’attrice, che si è ritrovata al centro del gossip per la presenza del figlio Francesco Oppini nella quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, ha fatto una confessione che ha lasciato completamente di stucco tutti i suoi fan, rivelando di essere stata molestata da un amico.

Le parole di Alba Parietti

Come svelato nel programma, la donna gela lo studio rivelando di aver mantenuto questo silenzio più per la vergogna di raccontarlo: “Ho sempre detto che non ho mai subìto una violenza e che non mi è mai capitato di avere una proposta indecente. L’ho detto perché, in qualche modo, ho sempre creduto che fosse così. Mi sono convinta di questo. Non si racconta perché ci si vergogna di ammettere di essere debole. A me è capitato di subire una molestia da parte di un amico“.

Per Alba Parietti non si tratta della prima denuncia di questo tipo. Ai tempi del caso legato a Fausto Brizzi, quando il regista nel 2017 venne accusato di presunte molestie sessuali da una decina di aspiranti attrici, per poi essere assolto l’anno seguente, l’attrice disse di essere stata molestata all’età di 17 anni da parte di un produttore molto importante, anche se non fece nessun nome per paura.

Una dichiarazione senz’altro molto importante quella rilasciata da Alba Parietti, che trova riscontro in molti altri casi simili. Ma fino a quando non verranno presi provvedimenti molto seri, il problema delle molestie, nell’ambito dello spettacolo e non solo, continuerà purtroppo ad esistere.