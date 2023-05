Nimona, Netflix annuncia la data di uscita del film ispirato al graphic novel

L’adattamento del graphic novel di ND Stevenson, intitolata Nimona, è diretto da Nick Bruno e Troy Quane. Viene mostrato per la prima volta il teaser trailer. Dopo una produzione non facile e piuttosto travagliata, alla fine la piattaforma di Netflix ha fatto sapere al suo pubblico anche quando verrà rilasciata Nimona: il film d’animazione verrà caricato a partire dal 30 giugno.

Inizialmente il progetto era stato concepito dalla Blue Sky, ma al seguito dello acquisto di quest’ultimo da parte della Disney il tutto era stata messo da parte e abbandonato. Alla fine è stato proprio Netflix a riprendere l’idea e ha portato avanti in modo autonomo ed esclusivo il lungometraggio che tra poche settimane sarà disponibile. Dopo tanti mesi di attesa, il pubblico potrà vedere Nimona, realizzato seguendo attentamente il graphic novel, mantenendo lo stile grafico, come si può ben vedere dal teaser trailer rilasciato.

Tra il cast di doppiatori si può trovare la presenza di Chloë Grace Moretz e di Riz Ahmed. La trama, che fin da subito è stata dichiaratamente LGBTQ+ , gira intorno alla strana alleanza che si viene a creare tra un cavaliere caduto in disgrazia, il cui nome è Lord Ballister Boldheart, e Nimona, una ragazza mutaforma in grado di trasformarsi in qualasi tipo di animale e/o essere umano.

Nimona nasce come webtoon che l’autore ND Stevenson aveva preparato come tesi di laurea. Alla fine, ha deciso di riunire tutta la storia in un graphic novel nel 2015. L’obiettivo di Stevenson è quella di promuovere la diversità che troppo spesso viene colpita dai pregiudizi. La storia è ambientata in un futuro dispotico che ricorda molto il Medioevo.

L’attrice e doppiattrice Chloë Grace Moretz è nota per aver prestato la voce a molti personaggi, tra cui: Mercoledì Addams nei film d’animazione La famiglia Addams (sia il primo del 2019 che il secondo del 2021 diretti da Conrad Vernon e Greg Tiernan) e Biancaneve in Scarpette rosse e i sette nani del 2019 diretto da Sung Ho Hong. La doppiattrice è pronta a tornare e a prestare la voce a Nimona che uscirà il 30 giugno.