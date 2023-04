Nikita Pelizon vs Silvia Toffanin: il dissenso della vincitrice del GF Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 è stato un’edizione molto discussa, contrassegnata da atti di bullismo e toni molto accesi anche in studio. Dopo la festa finale, Mediaset ha preso la decisione di escludere i concorrenti del reality dal programma Verissimo, ingaggiando una dura battaglia contro il trash e gli ex vip che hanno partecipato al GF Vip 7. Tra le concorrenti escluse c’è Nikita Pelizon, che ha mostrato il suo dissenso sui social contro l’esclusione dal talk show di Silvia Toffanin.

Nikita Pelizon è stata una delle concorrenti più bullizzate del GF Vip 7 e la sua vittoria è stata vista come il trionfo dell’educazione e del rispetto. Nonostante ciò, la decisione di escludere i concorrenti dal programma Verissimo ha penalizzato anche lei. Nikita non ha gradito questa scelta e ha espresso il suo dissenso sui social, mostrando tutta la sua contrarietà.

Secondo quanto ha rivelato il magazine Di Lei, la decisione di escludere i concorrenti è stata presa subito dopo la festa finale in studio, durante la quale è stata quasi sfiorata la rissa tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Mediaset avrebbe quindi deciso di fare una maggiore selezione dei personaggi televisivi, escludendo quelli considerati troppo trash. Nikita Pelizon però non si è lasciata abbattere dall’esclusione e ha deciso di donare la metà dei 100 mila euro vinti ad un’associazione ambientalista, dimostrando la sua sensibilità verso le tematiche ambientali.

La protesta di Nikita Pelizon contro l’esclusione dei concorrenti del GF Vip

La protesta di Nikita Pelizon contro l’esclusione dei concorrenti del GF Vip ha avuto grande eco sui social, dove la modella ha mostrato tutta la sua indignazione. Secondo Nikita, la sua vittoria è stata il trionfo dell’educazione e del rispetto e ciò dimostra che gli italiani vogliono più luce e meno ombre in televisione. La modella ha anche dichiarato di aver ricevuto delle interessanti proposte per il futuro, ma al momento preferisce non svelare troppo.

Nikita Pelizon ha dichiarato di essere in fase di elaborazione dei traumi subiti durante il programma attraverso la meditazione e la respirazione. La modella ha anche confessato di non aver ricevuto nemmeno una scusa dai concorrenti che l’hanno duramente accusata nella casa più spiata d’Italia. Secondo Nikita, era tutta una tecnica per abbatterla, ma non ci sono riusciti. Nonostante tutto, Nikita ha dichiarato di essere felice di aver trovato delle vere amiche nel programma, un’amicizia che durerà anche al di fuori dello show.

La protesta di Nikita Pelizon ha suscitato molte reazioni sui social, dove i fan del GF Vip hanno espresso solidarietà nei confronti della modella. Molti utenti hanno mostrato il loro dissenso contro la decisione di escludere i concorrenti dal programma Verissimo e hanno espresso la loro speranza che Nikita possa trovare presto una nuova opportunità in televisione.