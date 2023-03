Nikita, finalista del GF Vip 7, nella bufera: un video di Pechino Express smaschera le sue presunte bugie

Nikita è l’ultima concorrente rimasta del gruppo dei Persiani e si è guadagnata un posto in finale nel programma condotto da Alfonso Signorini. Prima di ciò, ha dovuto affrontare l’eliminazione della sua migliore amica nella casa, Antonella Fiordalisi, il cui addio è stato determinato, secondo la stessa Fiordalisi, dai suoi fan.

Nel corso della semifinale, Edoardo Tavassi conquista il quarto posto in finale, mentre Nikita trionfa nel televoto lampo e si assicura il suo posto, costringendo Luca ad abbandonare la competizione.

La riconciliazione con i genitori messa in discussione

Durante l’episodio ricco di emozioni, Nikita riceve una lettera dai suoi genitori, un momento che suscita la commozione della concorrente. Tuttavia, molti partecipanti al reality show abbandonano il salone durante la lettura della lettera, dimostrando scarsa attenzione nei confronti di Nikita. Alfonso Signorini critica l’atteggiamento dei vipponi, ritenendolo scorretto nei confronti di una figlia che ritrova i suoi genitori dopo anni di lontananza.

Nikita, infatti, aveva più volte dichiarato durante il programma di non avere contatti con i suoi genitori da molti anni, a causa del loro disappunto riguardo al suo stile di vita. Dopo aver ricevuto la lettera, la ragazza promette di portare tutti in crociera, sottolineando come il programma abbia contribuito a ricucire il rapporto con i genitori, che l’hanno seguita costantemente durante il reality.

Pechino Express e GF Vip: due lettere simili ma contesti diversi

Tuttavia, circola online un video che mette in dubbio la veridicità delle parole di Nikita. Nel filmato, si scopre che la ragazza ha partecipato in passato a un’altra trasmissione televisiva, Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca. In quell’occasione, Nikita era giunta vicina alla finale insieme alla sua compagna di avventura, Helena, nonostante i contrasti tra le due. Anche in quel caso, la concorrente aveva ricevuto una lettera simile a quella del GF Vip, in cui i genitori esprimevano il loro orgoglio per la figlia.

Il video solleva dubbi sulla storia di Nikita, facendo vacillare la credibilità del racconto di una lunga lontananza dai genitori e di una riconciliazione avvenuta grazie al Grande Fratello Vip. L’episodio apre nuovi interrogativi sulla sincerità della concorrente, mettendo in luce possibili incoerenze nella sua narrazione.