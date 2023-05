Netflix cancella "Lockwood & Co." dopo una sola stagione

“Lockwood & Co.” è stato cancellato da Netflix dopo una stagione. La serie poliziesca soprannaturale, basata sugli omonimi romanzi per giovani adulti di Jonathan Stroud, è stata sviluppata da Joe Cornish con la sua casa di produzione Complete Fiction, ed ha debuttato su Netflix nel gennaio di quest’anno.

Lo show, ambientato in un mondo dove i fantasmi esistono e possono uccidere con un tocco, vedeva protagonista l’attrice Ruby Stokes nei panni di Lucy Carlyle, un’adolescente con un passato tragico ed abilità psichiche, che si allea con Anthony Lockwood, interpretato da Cameron Chapman, e George Karim, al quale prestava il volto Ali Hadji-Heshmati, per formare un’agenzia di caccia ai fantasmi.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che Netflix fosse molto soddisfatto del telefilm, che aveva anche ricevuto un ottimo riscontro dalla critica, ma numeri di visualizzazione non hanno raggiunto la soglia minima che il gigante dello streaming necessita per poter dare il via libera ad una seconda stagione.

Nonostante la cancellazione dello show, la casa di produzione Complete Fiction, fondata da Cornish insieme a Edgar Wright, Nira Park e Rachael Prior, continuerà a lavorare con Netflix, e pare che le due aziende abbiano già una serie di progetti in fase di sviluppo. In una dichiarazione, Complete Fiction ha affermato che realizzare lo show è stata “una delle esperienze più gratificanti della nostra carriera“, ed ha ringraziato Netflix, Stroud e il cast, la troupe e i fan dello show, soprannominati “Lock Nation“, per averli aiutati a portare i libri sul piccolo schermo.

Per poter girare lo show, Ruby aveva rinunciato al ruolo di Francesca Bridgerton nel popolare show di Netflix “Bridgerton“. Dopo che la Stokes è comparsa in pochissimi episodi delle prime due stagioni come la sesta figlia della famiglia Bridgerton, proprio a causa delle riprese di “Lockwood & Co.”, il ruolo di Francesca è stato infatti assegnato all’attrice Hannah Dodd per la terza stagione dello show.