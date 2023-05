Nasce la nuova Rai, si punta sui volti femminili

La nuova Rai prende sempre più vita. La rivoluzione attuata a viale Mazzini inizia a dare i suoi frutti. Il valzer di conduttori è notizia che rimbalza ovunque, in particolare l’abbandono di Fabio Fazio e la sua spalla, Luciana Littizzetto. Dopo ben 40 anni, Fazio lascia la Rai per approdare a Discovery. La notizia è ormai ufficiale, con lo stesso conduttore che ha già salutato e ringraziato tutti.

Dietro la mancata conferma del duo, ci sarebbe la volontà di portare nuovi volti a vale Mazzini. La Rai di stampo Meloniano, è partita con una rivoluzione dall’alto. Difatti Roberto Sergio è il nuovo amministratore delegato, Giampaolo Rossi direttore generale e Paola Marchesini capo staff. Sergio è attualmente al lavoro proprio per selezionare i nuovi conduttori che terranno compagnia ai telespettatori durante la prossima stagione.

Al posto di Fazio si vociferano i nomi di Pino Insegno e Nicola Porro ma, stando alle ultime indiscrezioni, è soprattutto sui volti femminili che vorrebbe puntare la Rai. Come si apprende su Leggo, uno dei nomi in lista è quello di Monica Setta. Per la Setta sembrerebbe essere pronto un programma importante, nonostante i risultati poco entusiasmanti ottenuti con “Generazione Z”.

Non è finita qui, anche per Nunzia De Girolamo sarebbe pronta una “promozione”. La giornalista dovrebbe condurre “La vita in diretta estate”. Paola Ferrari dovrebbe anch’essa salire a bordo, al timone di un programma di approfondimento su Rai 2, che però non parla di calcio. Infine, anche quello di Manila Nazzaro è un nome caldo. Dopo l’esperienza a Mediaset, nelle vesti di gieffina, l’ex Miss Italia è tornata alla base.

La vediamo attualmente impegnata su RadioRai, alla conduzione di “Mattina Italiana”. Per lei però, a viale Mazzini avrebbero da affidarle una trasmissione rilevante. Dunque, non resta che attendere se le attuali voci di corridoio troveranno o meno conferma. In fondo manca poco, visto che il prossimo 7 luglio la Rai presenterà ufficialmente la prossima stagione televisiva.