MTV Movie & Tv Awards 2023, i vincitori

Lo sciopero degli sceneggiatori che si sta perpetrando da alcune settimane sta letteralmente paralizzando non solo il palinsesto televisivo americano ma sta ritardando l’uscita di film e serie tv. Intanto alcuni importanti talk show come Jimmy Fallon hanno mandato in onda delle repliche. Gli sceneggiatori protestano per avere pari opportunità salariali.

Si sono svolti tramite registrazione gli Mtv Movie & Tv Awards. Drew Barrymore e Jamie Lee Curtis, che avrebbero dovuto presentare la serata, non si sono presentate ed è così saltato anche il red carpet ed il programma televisivo; anche l’attrice Jennifer Coolidge, sentendosi vicina agli sceneggiatori, ha deciso di rinunciare, ringraziando per il premio vinto per la miglior commedia dell’anno.

La Paramount, che avrebbe dovuto presentare la serata in diretta, ha quindi dovuto ricorrere ad un evento registrato tramesso in differita. I vincitori del premio sono stati il pluripremiato Pedro Pascal per la serie tv in onda su Sky “The last of us“, il quale ha ringraziato da casa sua, dicendosi solidale con i colleghi sceneggiatori.

Inaspettata la vittoria di “Scream 6” come miglior film, la fortunata e longeva serie iniziata negli anni 90 ancora non smette di stupire; tra gli altri hanno vinto il premio Jenna Ortega per la sua Mercoledi Addams, Tom Cruise per “Top Gun: Maverick” e Joseph Quinn per “Stranger Things“, il fenomeno di Netflix.

Molti degli artisti premiati hanno detto a gran voce che bisogna rispettare i diritti degli artisti, perchè dietro ogni buon film c’è una bella sceneggiatura. I salari degli sceneggiatori sono bloccati da tre anni, hanno bisogno di un trattamento equo e di pari diritti per il lavoro svolto alacremente. Hollywood è una macchina d’oro che non può funzionare senza sceneggiatura, per questo si teme che salteranno anche gli Emmy Awards.