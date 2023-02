Morte Maurizio Costanzo, salta la programmazione di "Uomini e Donne" e rischiano anche "Amici" e "C’è posta per te"

Ascolta questo articolo

La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha inevitabili ripercussioni anche sui palinsesti tv. Non è escluso che già dalle prossime ore ci possano essere delle maratone sui canali Mediaset e Rai, con magari alcune clip e puntate del “Maurizio Costanzo Show“.

Al momento l’unica certezza da parte della rete diretta da Pier Silvio Berlusconi è la sospensione di “Uomini e Donne“. Come hanno potuto notare alcuni telespettatori su Canale 5, nell’orario del dating show, sta andando in onda la serie “Terra amara“.

Per il momento è presente solamente uno scarno comunicato pubblicato da “Qui Mediaset” in cui viene annunciato solamente la sospensione di “U&D”: “In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di “Uomini e Donne” non andrà in onda”.

I palinsesti TV dei prossimi giorni

Come riportato dal sito de “Il Messaggero” però “Uomini e Donne” non dovrebbe essere l’unico programma a essere sospeso su Canale 5. Difatti, salvo clamorosi colpi di scena, anche il daytime di “Amici di Maria De Filippi” e la puntata di “C’è posta per te” di sabato dovrebbero slittare a data da destinare.

“Nessuna decisione è stata presa ancora in merito alle altre due trasmissioni della De Filippi, ovvero “C’è Posta per Te” e ‘Amici'” si legge su “Il Messaggero” in cui viene aggiunto: “Entrambe le trasmissioni sono pre-registrate, ma è possibile che per rispetto del dolore della conduttrice questa settimana non verranno mandate in onda. ‘C’è Posta per Te’ viene trasmesso di solito il sabato sera, in prima serata su Canale 5, mentre ‘Amici’ va in onda la domenica pomeriggio”.

L’addio del noto conduttore romano all’età di 84 anni non ha scosso solamente i suoi colleghi ma anche il mondo della politica. Difatti era sotto gli occhi di tutti la sua lotta contro la mafia fatta soprattutto negli anni ’90 in cui in diretta, dopo la morte di Giovanni Falcone, bruciò la maglia “mafia Made in Italy”.