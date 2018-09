Miss Italia 2018, tra i giurati anche Andrea Iannone

Ormai ci siamo, è tutto pronto. Lunedì 17 settembre in una serata condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, scopriremo insieme la nuova Miss Italia 2018. Il programma che giudica la più bella tra tante miss sta per arrivare. Il conto alla rovescia è iniziato e ogni tassello, compreso i giurati e i presidenti della giuria, è al proprio posto per formare il puzzle della bellezza.

Le finaliste di questa edizione aumentano: da 30 si passa a 33 ed è stata proprio la patron del concorso, ovvero Patrizia Mirigliani ad annunciarlo. Un concorso di bellezza di cui conosciamo anche i presidenti della giuria che sono Massimo Lopez e Tulio Solenghi. Oltre a loro, ci sono tantissimi altri giurati, tra cui: Alessandro Borghese, Andrea Scanzi, Pupo, Maria Grazia Cucinotta che conosce molto bene la manifestazione e Andrea Iannone, compagno di Belen Rodriguez.

Prima della finalissima del 17 settembre, c’è un altro appuntamento che gli appassionati devono segnare in agenda. Il 16 settembre, alle 20,30, sempre su La 7, in diretta da Jesolo, Carolina di Domenico condurrà la semi finale del concorso. In questa serata, il pubblico avrà modo di conoscere le finaliste che nella puntata di lunedì si contenderanno il titolo di Miss Italia 2018.

Le ragazze in gara sono tantissime e provengono da ogni regione di Italia. Tra di loro, vi è anche Chiara Bordi, la prima miss a sfilare con una protesi alla gamba. Il Trentino, le Marche e l’Emilia Romagna sono rappresentate da 4 ragazze, il Lazio da tre, la Toscana, Calabria, Puglia e Lombardia da due, Piemonte-Valle d’Aosta, Campania, Liguria, Veneto, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Friuli, Sicilia e Sardegna da una sola. Il Molise è l’unica regione che non è rappresentata da nessuna ragazza.

Chiara Bordi ha ricevuto l’appoggio e l’applauso di tantissime sue compagne e ha dichiarato di essere a Miss Italia per dimostrare “il coraggio necessario ad ogni persona disabile per superare le varie prove alle quali ti sottopone la vita”. Tra le probabili Miss vi è anche una mamma, Deborah Agnone, di origine sarda.