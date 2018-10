Michelle Hunziker, la showgirl protagonista di un nuovo cartone animato

Michelle Hunziker, la nota presentatrice del tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”, è tornata a far parlare di sé non tanto per le sue vacanze extra lusso, bensì per un nuovo progetto professionale che la vedrà impegnata molto presto nuovamente in tv, perché sarà protagonista di un nuovo cartone animato ideato dal regista Roberto Cenci.

A rivelare del nuovo avvincente progetto è stata proprio la Hunziker nel corso di una recente intervista al settimanale “Tv, Sorrisi e Canzoni“, dove ha ammesso di essere molto emozionata per questo suo nuovo ruolo, che la vedrà misurarsi con un tipo di recitazione e di spettacolo completamente diverso rispetto a quello cui è abituata.

Michelle Hunziker in Miracle Tunes

Il nuovo cartone animato di cui sarà protagonista la Hunziker si chiamerà Miracle Tunes, che racconterà le vicende di una girl band in lotta contro il male con la danza e la musica. Il debutto della nuova serie animata è previsto per sabato 13 Ottobre su Boing. Dopo l’uscita in Italia, ci sarà anche la distribuzione su scala europea.

Oltre alla presenza della Hunziker, il cartone animato vedrà anche la collaborazione dell’attore comico Angelo Pintus. La mamma di Aurora Ramazzotti ha dichiarato a “Tv, Sorrisi e Canzoni”: “Mi ha fatto molti piacere interpretare la Dea della Musica, avendo delle bambine piccole” – per poi proseguire dicendo – “Nella versione giapponese ha una mega parrucca, è un po’ dea e un po’ geisha, noi invece l’abbiamo un po’ elfizzata“.

La grande popolarità e bravura di Michelle Hunziker – che sembra solo destinata ad incassare successi, non sbagliando mai un colpo – contribuiranno non poco a far decollare anche questo cartone animato, che sembra aver già ottenuto un notevole successo nella sua versione giapponese.

Ancora una volta la Hunziker sorprende e stupisce per la sua straordinaria versatilità, che la porta ad essere conduttrice di “Striscia la notizia”, ma anche co-conduttrice del Festival di Sanremo così come interprete di un cartone animato. Cos’altro ci riserverà?