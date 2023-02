Michelle Hunziker: “Guai a chi mi tocca Eros, con Trussardi un grande dolore"

Ascolta questo articolo

Una Michelle Hunziker senza peli sulla lingua è stata intervistata davanti alle telecamere di Verissimo. Durante lo show, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, la showgirl ha parlato della nascita del figlio della sua primogenita Aurora, del rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti e della rottura con Tomaso Trussardi.

Michelle, che è stata moglie del cantante dal 1998 al 2002, ha svelato di essere adesso in ottimi rapporti con Ramazzotti. “Guai a chi me lo tocca“, intima la star, aggiungendo che adesso sono estremamente legati. “Ci vogliamo un bene dell’anima ed è bellissimo che sia così“, dice la Hunziker, spiegando che “siamo maturati tutti e c’è la possibilità e la volontà di viversi come una famiglia genitoriale“. Nonostante all’inizio, dopo la separazione del 2002, i rapporti tra i due fossero estremamente tesi, col tempo Michelle ed Eros sono tornati ad un rapporto di amicizia, fondamentale per la crescita della figlia Aurora.

“Siamo molto amici per me è importante la sua felicità e per lui è importante la mia“, ha rivelato Michelle “L’amicizia va oltre, non è più per forza essere una coppia di fatto in casa, ma volersi bene al di là. Ci è voluto tempo e credo sia un investimento importante cercare di volersi bene, prima per noi e poi anche per i figli, è bellissimo. Una coppia si può separare, ma la coppia genitoriale deve restare“.

La situazione con Tomaso Trussardi, figlio dello stilista Nicola Trussardi, è invece diversa. La separazione, avvenuta a gennaio del 2022 dopo 11 anni e due figlie insieme, è ancora troppo vicina. “È un grande dolore“, dice la star sulla separazione. “Hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e quando questo progetto fallisce è un dolore per tutti. Però è anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto“.

Michelle, che condivide con Tomaso le figlie Sole e Celeste, confida che col tempo arriverà ad avere con lui lo stesso rapporto che ha oggi con Eros, anche se è consapevole che ci vorrà del tempo per raggiungere questo risultato. Per ora, ammette, si concentra sulle figlie piccole, sul lavoro e su Aurora, che è recentemente diventata mamma. “Poi si vedrà, con calma“, conclude. “Tanto non è mai troppo tardi per innamorarsi e rimettersi in gioco“.