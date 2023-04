Metazells, i nuovi arrivati del mondo IMC Toys

C’è una certa vivacità nel mondo IMC Toys: qui, infatti, le novità non mancano mai. E i più piccoli non ci hanno messo molto per essere conquistati dalle ultime new entry ovvero i Metazells, la cui serie animata (con i suoi dodici episodi da cinque minuti l’uno) è attualmente visibile in tv su K2 oltre che sul canale YouTube Kitoons Heroes.

Nella serie dei Metazells scopriremo le avventure di un ragazzino di nome Jazz, che si troverà catapultato nel metaverso di Zelltia nella forma del suo avatar animale ovvero Bone. Qui sarà coinvolto nello scontro tra Woodies e Wrockers, due bande nemiche tra loro che si contendono la preziosa energia Zells.Inizialmente Jazz farà la spia per i Wrockers, ma poi una serie di vicissitudini lo porteranno a scoprire il valore dell’amicizia e così diventerà uno dei Woodies. Altro però non vi spoileriamo, perché ci auguriamo che guardiate la serie insieme ai vostri bambini.

Però attenzione: oltre alla serie c’è di più e chi già conosce IMC Toys lo sa bene. Se infatti i piccoli di casa si sono innamorati dei Metazells potranno giocare con le action figures da collezione già messe in vendita (nei negozi di giocattoli, oltre che in edicola). Parliamo della bellezza di ottantadue pezzi che rappresentano questi guerrieri animali, a cui si aggiungono otto veicoli speciali.

Pensate sia finita qui? Assolutamente no! Metazells è infatti anche un videogame, realizzato appositamente per bambini dai cinque agli otto anni, presente sulla piattaforma Roblox (tra l’altro chi acquista le action figures trova sulle confezioni dei codici QR che, scansionati, fanno entrare nel metaverso di Metazells.Che avventura si vive con il videogame? La mission è proteggere questo mondo dai Wrockers e per questo bisogna raccogliere Zell per potenziare le proprie armi, ma non solo. Il resto lo si scoprirà solo giocando.