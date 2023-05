Mediaset vuole trattenere Barbara D’Urso, possibile accordo nei prossimi mesi

Nei giorni scorsi si è parlato di un clamoroso addio di Barbara D’Urso alla rete Mediaset, dopo tanti anni di collaborazione. La notizia viene lanciata in esclusiva dal sito “Tv Blog“, ove si legge come sia stata la stessa Barbarella a rinunciare ad un’offerta di contratto biennale da parte dell’azienda.

Sempre secondo il portale, ora per Barbara D’Urso potrebbero aprirsi nuovi lidi: “La vera destinazione prossima ventura di Barbara D’Urso pare essere lontana dalla vecchia e cara televisione generalista. Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, e in seguito di appurare, per Barbara D’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno sostanzialmente diverso rispetto a quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunga carriera”.

Le ultime notizie sul futuro di Barbara D’Urso

Come rivelato dal sito “Davide Maggio“, però, la verità è leggermente diversa da quella snocciolata dai colleghi di “Tv Blog”. Viene dapprima sottolineato che la D’Urso avrebbe un contratto fino a dicembre 2023, quindi è impossibile che possa impegnarsi prima di quel periodo e trovare un nuovo accordo con la Rai o magari sulle piattaforme di streaming, tra cui Netflix e simili.

La D’Urso però avrebbe chiesto a Mediaset il rinnovo del suo contratto con ben 8 mesi d’anticipo, con la richiesta di una garanzia ben precisa, ovvero un programma in prime time da condurre. Sembra però che la D’Urso abbia ricevuto un secco “no” da parte della rete diretta da Pier Silvio Berlusconi.

Ciononostante si legge che, seppure sia arrivato questo rifiuto, l’intenzione sia di Berlusconi che di Barbara D’Urso resta quella di continuare il loro percorso insieme: “La volontà dell’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi è quella di trattenere l’artista, che da anni presidia il pomeriggio della rete ammiraglia, ma alle proprie condizioni in termini di sostenibilità economica. Così come è vero che Barbara D’Urso avrà iniziato a guardarsi intorno. La partita, quindi, è ancora aperta e la quadra potrebbe essere trovata”.