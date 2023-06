Mediaset, prossima stagione: Enrico Papi al posto di Barbara d’Urso

La prossima stagione Mediaset prende forma. In attesa di presentare ufficialmente i palinsesti, emergono novità e indiscrezioni. Maria De Filippi rimane inamovibile, così come le sue trasmissioni. Un nome caldo invece, su cui a Cologno Monzese sembrano voler puntare molto, è quello di Enrico Papi. Archiviata la parentesi “Isola dei famosi”, il conduttore è pronto a essere protagonista per la prossima annata.

La novità più importante riguarda “La pupa e il secchione“. Papi dovrebbe essere al timone dell’edizione 2023/2024. Fuori dunque Barbara d’Urso, sostituita proprio da Enrico. Per Papi si tratta di un ritorno, mentre per la d’Urso di un esperimento male riuscito. La conduttrice campana ha presentato il reality show lo scorso anno, non ottenendo i risultati sperati.

Gli ascolti si sono rivelati essere un flop, con una trasmissione non proprio nelle corde di Barbara. Il profilo giusto sembra essere proprio quello di Papi, di ritorno dopo una certa assenza. L’obiettivo è sicuramente quello di riportare in alto la trasmissione, con la leggerezza e l’ironia di Enrico. Chissà se riuscirà nell’intento o se “La pupa e il secchione” è ormai un format che non attrae più.

Trasmissioni storiche potrebbero invece raddoppiare. Parliamo di “Dritto e rovescio” e “Quarto grado“. Sia Paolo del Debbio che Gianluigi Nuzzi potrebbero andare in onda due volte a settimana. Per “Quarto grado”, negli ultimi giorni è circolata l’indiscrezione secondo cui la trasmissione andrebbe in onda il venerdì e la domenica. La prima puntata sarebbe condotta da Nuzzi e Alessandra Viero, mentre la seconda solo dal giornalista.

Anche “Dritto e rovescio” andrebbe in onda di domenica, prima o dopo “Quarto grado”. In attesa di conferme, non resta che attendere l’arrivo del 4 luglio con la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset per la stagione 2023/2024. Solo allora sapremo se tutte le indiscrezioni circolate nell’ultimo periodo, troveranno o meno conferma. In fondo il 4 luglio è vicino.