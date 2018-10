Mattino Cinque, tutti contro Alessandra Sgolastra di "Temptation Island Vip": Simona Ventura è l’unica che la difende

Alessandra Sgolastra, la compagna di Andrea Zenga – figlio del celebre calciatore Walter Zenga -, sta facendo molto discutere e dividere non solo il pubblico televisivo, ma anche gli opinionisti del programma di intrattenimento di Canale 5 “Mattino Cinque”, dove gli opinionisti presenti in studio l’hanno attaccata duramente.

Dopo l’ultima puntata di “Temptation Island Vip”, Alessandra Sgolastra è finita nell’occhio del ciclone mediatico a causa del comportamento assunto durante la sua partecipazione al dating show, i telespettatori infatti non hanno per nulla apprezzato la scelta della giovane di pregare il suo ormai ex fidanzato Andrea Zenga a uscire con lei dal reality.

Tutti contro Alessandra: le parole di Simona Ventura

Andrea Zenga, dopo aver visto dei filmati davvero inaspettati e sorprendenti riguardanti Alessandra, ha deciso di lasciare il programma da single. Le parole di Alessandra hanno colpito e ferito Andrea più dei sassi, tanto che durante l’ultimo falò di confronto, il ragazzo ha rivelato di non riuscire più a fidarsi della compagna dopo quanto visto negli Rvm mostrategli.

Nel frattempo Alessandra si è avvicinata molto al tentatore Andrea, che gli è stato molto vicino durante questa esperienza. Una vicinanza che si è presto palesata in un’intesa e legame molto forte, tanto che agli occhi del pubblico i due sarebbero usciti insieme dal dating show. Ma ecco il colpo di scena perché la Sgolastra ha dichiarato di voler tornare tra le braccia di Zenga.

Un comportamento a dir poco ondivago e schizofrenico, che è stato oggetto di un’ampia discussione a “Mattino Cinque” dove gli ospiti presenti nel salotto di Federica Panicucci si sono infiammati e hanno puntato il dito contro la Sgolastra. Se da un lato Turchese, Floriana e Marco Ferri sono convinti del fatto che Andrea abbia fatto bene a chiudere con Alessandra, dall’altro non riescono a capire l’improvviso cambiamento della ragazza.

L’unica ad andare in aiuto della marchigiana è la conduttrice del dating show Simona Ventura, che ricorda che la Sgolastra è molto giovane e che ha trascorso ben due anni e mezzo a fianco di Zenga. Dunque, c’è da capire il perché la giovane Alessandra non voglia gettare via un rapporto duraturo, cercando di entrare nuovamente nelle grazie dello storico fidanzato.

La Ventura ha inoltre ricordato il fatto che la coppia avesse già dei problemi prima di entrare nel reality, ecco perché Alessandra si sarebbe appoggiata su Cerioli, con cui si sarebbe sentita più libera. Una vicinanza che probabilmente le avrà dato la forza per capire le sue necessità, anche se le sue insicurezze sono forse il suo tallone d’Achille.