Mattino Cinque, Marco Balestri furioso contro Taylor Mega: "Sei antipatica da morire. Ma vaffa…!"

Taylor Mega sembra non riuscire ad entrare nelle simpatie non solo dei telespettatori ma anche degli opinionisti e, anche oggi 20 febbraio 2019, ospite della puntata di Mattino Cinque, è stata letteralmente attaccata da Augusto De Megni e Marco Balestri. Questo perchè la stessa influencer è più che convinta che “Voler guadagnare un milione di euro non è reato, chi è che non sogna di averlo?” e continua a ribadirlo anche in studio davanti a Federica Panicucci.

In un primo momento però , l’influencer sembra trovare dalla sua parte l’ex gieffino Valerio Merola che ammette altresì di provare una sorta di ammirazione per lei ma soprattutto complimentandosi con Mega per il bellissimo decolletè. Augusto De Megni invece non vuole assolutamente passare per l’ingenuo della situazione e dichiara a gran voce: “Tu fai finta di guadagnare questi soldi visto che tutto quello che mostri sui social poi, magari, lo restituisci a chi te lo presta per fare due foto, stessa cosa vale per i jet”.

Taylor non sembra essere d’accordo con Augusto tanto da asserire che a suo avviso chi continua a seguirla soprattutto sui social lo fa solamente per il suo modo di essere e non per ciò che mostra. “La voglia di guadagnare e di avere tanto denaro non deve arrivare a discapito di tutto il resto a cominciare dall’educazione e dal buon senso altrimenti chi nascerebbe ricco sarebbe finito” ha continuato invece a ribadire De Megni.

Se da una parte Lory Del Santo è l’unica ad essere d’accordo con Taylor e la sua filosofia dall’altra Marco Balestri non manca certo di prendere di mira l’influencer perdendo quasi le staffe. “E’ una bambina, è giovanissima ma ha gli ideali di una donna matura, ha qualcosa che traspare e che non funziona in lei come non funziona in Merola che la trova simpatica. Lei risulta antipatica ma non è antipatica ma quando si toglie la maschera non lo è, era bella, gradevole poi questa costruzione di questa simpatia che percepisce solo Merola, una che dice sono stata costretta a viaggiare in economy… ma vaffa…“.

Marco Balestri continua asserendo che il mondo non è fatto dei Vacchi e dei Briatore e proprio per questo le augura di innamorarsi di una ragazzo morto di fame ma che possa renderla felice. Taylor sembra non essere d’accordo con il pensiero di Marco in quanto secondo lei il suo modo di fare e di pensare non deve essere assolutamente demonizzato.