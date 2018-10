Mattino Cinque, le parole della mamma di Giulia Salemi sul flirt della figlia con Francesco Monte: "Troppo appiccicati"

Nella puntata di martedì 16 ottobre di “Mattino Cinque“, Federica Panicucci non poteva non parlare di quanto accaduto nella scorsa puntata del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip”, dove dopo l’acceso cofronto tra la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona e la contessa Patrizia De Blanck a tener banco è stato il confronto tra la mamma di Giulia Salemi, Fariba, e Francesco Monte.

Tra l’influencer e l’ex tronista di “Uomini e Donne” si sa c’è sicuramente del tenero – e non solo – un embrione di sentimento che ancora deve svilupparsi, ma che ha già visto i suoi alti e bassi, le sue crisi insomma, con conseguenti lacrime da parte della giovane persiana. Ed ecco che per andare in aiuto della figlia, la produzione del reality ha dato la possibilità a Fariba di entrare nella casa di Cinecittà per avere un confonto vis-a-vis con il bel Monte.

La pesante responsabilità di Fariba

Intervenuta nel salotto di Federica Panicucci, Fariba ha ulteriormente chiarito e spiegato per quale motivo si è intromessa così forse prepotentemente nella vita sentimentale della figlia, che nonostante le coccole, gli abbracci e la prima evidente fase di innamoramento che ta vivendo con Monte, non sembra essere così felice e serena con lui.

Molti telespettatori nutrono non pochi sospetti su quanto avvenuto nel corso della scorsa puntata del “Grande Fratello Vip 3”, riducendo il tutto ad una tattica di gioco, mentre un’altra fetta di telespettatori italiani ritengono che tra l’influencer e l’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” possa nascere un vero sentimento.

Come sempre acade nel salotto di Federica Panicucci gli opinionisti non sono sempre in sontonia, dunque mentre Floriana Secondi – ex gieffina – è la prima a scendere in campo per difendere la passione tra i due concorrenti del reality, la mamma nutre ancora delle perplessità su questo flirt o avvicinamento tra la figlia e Monte. Fariba ha infatti dichiarato di sentire molto il peso della responsabilità nei confronti della figllia, a cui ha fatto non solo da madre ma anche da padre, una cosa che la porta ad essere forse iperprotettiva verso la figlia.