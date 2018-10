Mattino Cinque, l’attacco della madre di Silvia Provvedi contro Fabrizio Corona: "Ci si può lasciare senza infangare"

Nel corso della puntata di lunedì 15 ottobre di “Mattino Cinque“, si è dato ampio spazio anche al reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3”, parlando tra l’altro ancora una volta della ormai passata storia d’amore tra la gieffina Silvia Provvedi e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che nelle ultime settimane ha reso delle dichiarazioni molto pesanti al riguardo.

La madre della cantante de “Le Donatella” è tornata a dire la sua sul rapporto che legava la figlia al celebre e controverso personaggio dello showbiz, che proprio negli ultimi giorni avrebbe replicato alle accuse mosse da Monica Alberti in una precedente puntata di “Mattino Cinque” cos come ad alcune dichiarazioni fatte da Silvia all’interno della casa di Cinecittà.

Il nuovo attacco della mamma di Silvia contro Corona

La conduttrice di “Mattino Cinque” Federica Panicucci ha dato la possibilità alla mamma di Silvia Provvedi di replicare al commento di Fabrizio Corona all’indomani delle sue prime dichiarazioni sui motivi della fine del rapporto tra l’ex re dei paparazzi e la figlia. Corona infatti aveva dichiarato in una diretta social: “hanno aperto le gabbie a Mattino5“.

Parole pesanti, forse troppo per chi è stato al fianco e ha sostenuto l’imprenditore nei momenti più bui della sua vita, non voltandogli le spalle come invece hanno fatto in tanti. Stando alle parole di Corona, Silvia non è da annoverare tra i suoi grandi amori, cosa diversa invece la pensa Monica Alberti che continua a confermare che la loro relazione è stata davvero importante tanto che poco prima della rottura Fabrizio avrebbe regalato a Silvia un anello di fidanzamento molto bello e prezioso.

La decisione di Silvia di rompere con Corona non sembrerebbe – stando alle parole della Alberti – essere stata presa bene dall’ex re dei paparazzi, che ora sarebbe pronto a punirla in ogni modo. Tra le nuove accuse fatte dalla mamma di Silvia c’è anche quella secondo cui: “Fabrizio è andato a mangiare nel ristorante vicino a casa di Giulia 5 o 6 volte alla settimana, sicuramente nel tentativo di incontrarla visto che lei si era trasferita dalla sorella“

Secondo quanto riferito dalla Alberti, inoltre, “domenica mattina dovevamo andare a Roma per l’inizio del Grande Fratello Vip mentre lui è andato a Verissimo per fare queste dichiarazioni che hanno gelato la figlia“. La mamma di Silvia punta ancora una volta il dito contro Corona, sostenendo la decisione della figlia di troncare con una relazione tossica e negativa per lei.

Poi la Alberti ha rivelato anche che Corona nelle scorse ore ha fatto una sorta di dichiarazione d’amore via social con tanto di canzoni e parole dedicate ad una donna di cui non si può rivelare l’identità, almeno non adesso. La Alberti è convinta che l’imprenditore stia parlando proprio della figlia e a conclusione del suo intervento dice: “Mia figlia ci è rimasta molto male. I rapporti sentimentali possono finire ma non ci si infanga, il rispetto deve rimanere tra due persone che si sono volute bene“.