Mattino Cinque, la teoria del dolore di Walter Nudo spiegata a Lory Del Santo: ospiti in studio in rivolta

Nel salotto di “Mattino Cinque” si è parlato della decisione di Lory Del Santo di entrare nella casa di Cinecittà del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3” a pochi giorni dal dramma che l’ha coinvolota, cioè quella della morte suicida del figlio più piccolo Loren. Mentre gli ospiti in studio hanno detto la loro sull’argomento Federica ha mostrato un RVM che ha infiammato gli ospiti in studio.

Nel breve filmato mandato in onda, infatti, si vede Walter Nudo spiegare a Lory Del Santo come superare il dolore, una teoria stampalata che lascia perplessa non soltanto la stessa showgirl – che ha bisogno di aver ripetuto più volte la frase da Nudo perché stenta a capire – ma anche il pubblico a casa, ma soprattutto gli opinionisti del salotto dell Panicucci, che si scagliano contro queste terapie fai da te e molto pericolose.

La teoria di Walter Nudo e le critiche

Lory Del Santo incomincia ad ambientarsi nella casa e con gli altri concorrenti del reality, soprattutto con Walter Nudo – ex vincitore di una passata edizione de “L’Isola dei Famosi” – che superato l’imbarazzo ed il disagio per il lutto di Lory, prova a spiegare la sua teoria sul dolore, che sostiene arrivi per farci capire qualcosa.

Secondo Walter c’è una regola, cioè quella che: “Il corpo non mente, la mente mente e la ragione sbaglia“. Parole che lasciano non solo perplessa Lory Del Santo, ma anche i milioni di telespettatori da casa, che si sono persi come la Del Santo nel cercare di comprendere fino in fondo ciò che in realtà volesse dire Walter Nudo.

Nel tentativo di capire meglio Lory chiede di specificare meglio il concetto, così Walter Nudo spiega che: “La ragione è la conseguenza della mente, di quello che fa“- per poi aggiungere – “la mente invece cerca di salvarti“. Parole che hanno destato perplessità non solo in Federica Panicucci, ma anche tra gli ospiti in studio, che si sono scagliati contro questo tentativo maldestro di autoterapia, pericolosissima da seguire per Lory Del Santo.