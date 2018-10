Mattino Cinque, Federica Panicucci difende Lory Del Santo e la sua entrata al GF Vip 3

Negli ultimi giorni ha fatto molto scalpore la decisione presa da Lory Del Santo di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 3 nonostante la morte recente del figlio Loren. Molte trasmissione hanno dibattuto il caso e anche questa mattina, 2 ottobre 2018, Federica Panicucci nella sua Mattino Cinque è voluta intervenire sulla questione.

Sembra che per la showgirl entrata di diritto al reality ieri sera lunedì 1 ottobre 2018, ci sia stato un processo vero e proprio ma la padrona di casa Panicucci è riuscita a difendere e a salvaguardare la regista di The Lady. Tra i tantissimi ospiti presenti nel parterre di Mattino Cinque infatti a prendere la parola infuriato ed incredulo per questa entrata è proprio Marco Balestri.

“Io e Lory siamo amici, ci siamo trovati diverse volte in questo studio. Siamo usciti, abbiamo fatto cene. Ma stare con amici è differente che entrare in una casa con persone – che sì, conosce più o meno – ma non sono amici. Faccio davvero fatica a comprendere la sua scelta” ha infatti chiosato Marco. Ad intervenire è proprio Federica Panicucci che riporta le parole rilasciate dalla showgirl in studio alla mercè di Ilary Blasi e Alfonso Signorini: “Lory ha detto una cosa molto importante prima di varcare la porta rossa: ‘Quando c’è una casa e ci sono degli amici, io sto bene. Ho bisogno di circondarmi di persone’”.

Balestri dal canto suo continua ad insinuare che per lui è una cosa inspiegabile ma soprattutto inconcepibile il fatto che una donna che ha appena perso un figlio decida di rinchiudersi in una casa h24 sotto l’occhio vigile delle telecamere. Oltretutto l’autore televisivo ha sbottato dicendo: “Io guardo il Grande Fratello per cazzeggiare, invece mi trovo davanti una madre che ha appena perso un figlio” facendo così capire una volta per tutte il suo punto di vista.

Inutile dire che l’opinione di Marco è stata condivisa anche dagli altri ospiti presenti in studio: l’ex gieffina Floriana Secondi ha addirittura voluto soffermarsi sul fatto che il Grande Fratello faccia firmare i contratti, ai concorrenti, solo tre giorni prima dell’ingresso nella casa mentre secondo il racconto di Lory per lei era già stato siglato molto prima.