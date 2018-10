Mattino Cinque, duro attacco della mamma di Silvia Provvedi contro Corona: la replica di Fabrizio

Nel corso della puntata di venerd’ 12 ottobre di “Mattino Cinque” si è parlato come sempre del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3”, in particolar modo si è discusso del percorso che sta facendo dentro la casa di Cinecittà Silvia Provvedi, che negli ultimi giorni ha ceduto alla commozione nel riparlare del suo ex fidanzato Fabrizio Corona.

La love story tra la cantante de “Le Donatella” e l’ex re dei paparazzi è durata tre anni e si è conclusa all’inzio della scorsa estate. Una relazione tormentata, altalenante, che è stata sicuramente messa a dura prova dalla carcerazione di lui, cominciata ad ottobre 2016 e terminata lo scorso febbraio.

L’attacco della mamma di Silvia a Corona e la replica di Fabrizio

Non sono stati mesi facile quelli della carcerazione per Fabrizio, ma anche e soprattutto per Silvia che si è sacrificata in ogni modo per stare quanto più vicino a Corona, non facendogli mai mancare il suo supporto. Lei era una delle pochissime persone, infatti, che ha accolto il compagno all’uscita dal carcere.

IL Corona post carcerazione non è più quella persona che Silvia aveva conociuto ed amato, ecco che sin da subito sono iniziati i problemi, le incomprensioni, i rancori. Qualche settimana fa Corona dichiarava nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”: “Non l’ho mai amata, non la considero una delle donne della mia vita”.

Tra gli ospiti della puntata di venerdì 12 ottobre di “Mattino Cinque” anche la mamma di Silvia Provvedi, che dice la sua su quanto accaduto e attacca: “Corona le buttò fuori gli scatoloni e tenne i preziosi: così voleva farla tornare“. – per poi continuare dicendo – “Fabrizio le ha buttato fuori di casa alcuni scatoloni” quindi precisa – “non gli ha buttato fuori tutte le sue cose. Gli ha buttato fuori quattro scatoloni di stracci, si è trattenuto tutti i preziosi, i quadri, un mare di roba di Silvia e anche mia per farla tornare a casa“.

Il racconto di Monica Alberti si fa ancora più ricco di particolari, perché la donna rivela che Fabrizio avrebbe poi chiamato Silvia, che a sua volta gli avrebbe risposto: “Io di un uomo così non me ne faccio niente, di uno che si comporta così solo perché dopo tre anni mi voglio fare una vacanza con me amiche“.

Il rapporto tra Silvia e Fabrizio – stando al racconto della mamma della Provvedi – era già in crisi, infatti la ragazza aveva provato a lasciarlo tre o quattro volte, ma alla fine si lasciava intenerire dalle promesse e dalle lacrime del suo compagno. La mamma di Silvia svela inoltre che la cantante avrebbe lasciato Corona per telefono, bloccandolo poi su tutti i social.

Inutile dire che la replica dell’ex re dei paparazzi non si è fatta attendere, infatti una Instagram Stories sembra abbia scritto: “Che ridere, hanno aperto le gabbie! #mattino5“.