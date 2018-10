Mattino Cinque, Diaco senza freni sull’entrata di Lory Del Santo al GFVIP e attacca Rocco Pietrantonio: "Vergognatevi"

L’ingresso di Lory Del Santo nella casa del “Grande Fratello Vip” continua ad infiammare l’opinione pubblica sempre più divisa sulla scelta della showgirl di rielaborare il lutto per la perdita del figlio Loren – avvenuta a fine agosto – proprio nell’ambito del gioco tanto seguito dai telespettatori, che quest’anno hanno divuto fare i conti anche con questo nuovo tema, mai trattato in un reality prima d’ora.

Le polemiche su Lory Del Santo non si rincorrono solo sul web, ma arrivano prepotentemente anche negli studi televisivi dei più importanti talk show, dove opinionisti e psicologi da giorni ormai discutono sulla vicenda, tra chi è dichiaratamente contrario alla spettacolarizzazione del dolore in televisione e chi – conoscendo bene la Del Santo – sostiene la tesi del Grande Fratello Vip come terapia.

Il botta e risposta tra Diaco e l’ex di Lory Del Santo

Nelle ultime ore ad alimentare queste polemiche è stato anche il duro scontro avvenuto nella puntata di mercoledì 3 ottobre di “Mattino Cinque” , dove il giornalista Pierluigi Diaco ha avuto un duro scontro con Rocco Pietrantonio. Dopo giorni in cui Diaco ha cercaato di moderare i toni e mitigare l’esposizione del suo pensiero sulla vicenda Del Santo, oggi ha esternato in modo piuttosto veemente e colorito il suo pensiero.

Il giornalista, alzando il tono della voce, ha dichiarato rivolgendosi a Pietrantonio: “C’è una modestia culturale che tocca te e tocca la Del Santo” – per poi proseguire dicendo – “vergognatevi per come siete fatti, per come riuscite ad utilizzare il dono e parlarne in tv, provo schifo“. Il giornalista poi continua dicendo: “Parlo di tutti quelli che in nome di un rapporto con lei vanno in tv per trattare un argomento e purtroppo lei stessa lo ha fatto“.

Mentre Diaco si vergogna da solo per parlare ancora di questa storia – perché a suo dire in tv non si dovrebbe mai parlare di un dolore così intimo e privato come può essere quello di una madre che perde il figlio – lo stesso attacca quindi le comparsate di certi ex fidanzati della Del Santo, che sembrano più interessati a cavalcare l’onda della visibilità e delle ospitate televisive, sfruttando il ruolo di ex di una donna che sta vivendo un dramma inenarrabile, come appunto Lory Del Santo.

Pietrantonio cerca di rispondere alle critiche del giornalista, ma senza successo. Infatti, questa vicenda provoca in Diaco un certo nervosimo, tanto da chiedere a Federica Panicucci di non essere più invitato a Mattino Cinque per parlare del dolore della Del Santo, perchè anche quello è un modo per strumentalizzare la vicenda.

Mentre Diaco espone con toni coloriti le sue ragioni, Rocco, intanto, è sempre più convinto del fatto che Lory voglia vivere questa sua situazione lavorando.