Matrix, la confessione tv di Sonia Bruganelli: "Non è facile vivere con Paolo Bonolis"

Sonia Bruganelli, moglie del celebre conduttore televisivo Paolo Bonolis, è torntata a far parlare di sé non tanto per l’ennesima ostentazione della sua collezione privata di borse super griffate, quanto per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso dell’ultima puntata di Matrix, dove ha parlato del suo rapporto non sempre facile e sereno con il marito.

La Bruganelli è da tempo ormai oggetto di aspre critiche per la condivisione sui social di immagini della sua lussuosa vita quotidiana – fatta di jet privati, prodotti di lusso e tanto altro – cosa che ha indignato e fatto storcere il naso non solo a buona parte del popolo del web, ma anche a personaggi noti del mondo dello showbiz.

Sonia Bruganelli svela le difficoltà della vita di coppia

La moglie di Paolo Bonolis si racconta a cuore aperto a Matrix, rivelando particolari inediti della su vita coniugale con Paolo Bonolis: “Sicuramente non è facile essere la moglie di Bonolis, Paolo si arrabbia quando lo riprendo” – per poi aggiungere – “Però ha dei momenti in cui vorrebbe essere più moderno. Ha un telefono che ha solo lui e Maurizio Costanzo“.

Poi l’imprenditrice ( non tutti sanno infatti che la moglie del conduttore ha una linea di vestiti per bambini ed è a capo di una società di casting) risponde anche a quei leoni della tastiera che l’accusano di ostentare la propria ricchezza: “I miei post nascono da esigenze diverse. Metto su Instagram quello che per me è bello che gli altri vedano“.

Poi la Bruganelli prosegue dichendo – “Ho una vita simile a quella degli altri per quanto riguarda i bambini e le malattie. Ma non metto foto di questo tipo. Non mi interessa che gli altri vedano queste parti della mia vita“. E poi continua il suo sfogo dicendo che lei condivide alcune immagini della sua quotidianità solo per puro piacere e non certo per pubblicità, come purtroppo sempre più spesso accade sui social.