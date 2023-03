Massimo Giletti, minacce di morte: "Voglio che si sappia, non ho paura"

Massimo Giletti ha denunciato senza timore il fatto di aver ricevuto una lettera con chiare minacce e riferimenti espliciti a situazioni personali, con tanto di nomi di persone vicine a lui. Questo, però, non è bastato a intimorirlo, anzi è lui stesso che ha denunciato il fatto durante la scorsa puntata del suo contenitore “Non è l’Arena” in onda su La7.

“Voglio che si sappia: io ho ricevuto una lettera molto pesante questa settimana, ieri mi è arrivata, di minacce vere, io non ho paura” inizia così Massimo Giletti davanti alle telecamere, privo di qualsiasi timore e aggiunge: “Lo dico a chi mi sta guardando, a chi me l’ha mandata. Non ho paura… Anche se si fanno dei nomi in questa lettera, quindi è gente che sa cosa faccio, non è una lettera così… Ma non ho paura, vado avanti, che sia chiaro, come vanno avanti i miei, ok?“.

La vicenda della maestra Laura Bonafede

Giletti ha trattato la vicenda della maestra Laura Bonafede – al momento indagata – , figlia del capomafia di Campobello di Mazara e presumibilmente legata a Messina Denaro, mandando in onda l’intervento del consigliere regionale in Sicilia, Ismaele La Vardera. Il politico siciliano ha preteso che si faccia chiarezza sulla questione in particolar modo sul comportamento assunto dalla preside della scuola in questione che non ha preso una posizione netta rispetto alla vicenda.

“Io sono molto preoccupato rispetto a questa vicenda, perché ritengo che si debba capire cosa sta accadendo in quella scuola, perché una preside che su questo tema non prende posizione netta e inequivocabile è in qualche maniera preoccupante – queste le parole di La Vardera – Su questi temi non si può essere ambigui e purtroppo in questa storia c’è stata tanta ambiguità“.

Già lo scorso gennaio, Giletti aveva ricevuto minacce circa il suo operato intorno all’ex latitante Messina e anche in quell’occasione aveva affermato: “È utile o non è utile secondo voi in una società democratica avere una stampa libera. Combattere quelle verità ufficiali che spesso, nella nostra storia si sono tramutate in falsità ufficiali, che è un veleno da sconfiggere, deleterio per chi come me e come tutti i cittadini italiani credono a quello che ci viene raccontato, perché noi crediamo nello Stato italiano con la s maiuscola. E se allora – denuncia Giletti – ci sono delle falsità queste vanno combattute con il giornalismo libero, anche a costo della vita”. Poi confessa: “C’è una grande solitudine, perché alla fine in questa lotta sei solo per raccontare le verità scomode“.