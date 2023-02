Mare fuori 3, anticipazioni seconda puntata: Carmine salva la vita a Rosa Ricci

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Mare Fuori è sicuramente una delle serie di maggiore successo degli ultimi anni: partita un po' in sordina e senza tante aspettative, in poco tempo è riuscita a trasformarsi in un vero e proprio fenomeno, catalizzando l'attenzione dei più giovani, ma non solo. Lo sbarco della serie su Netflix poi ha dato a Mare Fuori una seconda vita, ampliando ancora di più il suo pubblico. Dalle prime indiscrezioni si sa che la serie dovrebbe proseguire almeno fino alla sesta stagione: una bellissima notizia, ma ora gli sceneggiatori dovranno impegnarsi per mantenere la credibilità acquisita.