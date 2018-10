Mara Venier, stanca per le frecciatine sui dati d’ascolto, asfalta Barbara d’Urso: "Che me frega!"

Mara Venier, ospite a Tv Talk, ha parlato della rivalità, non più così ipotetica, con Barbara d’Urso, la sua diretta concorrente domenicale. Da circa un mese la guerra televisiva a colpi di auditel è iniziata e le frecciatine con hashtag, ringraziamenti, giustificazioni si sprecano: la vetusta amicizia è incrinata, come ha confermato la stessa Venier su Instagram rispondendo ad un utente che evidenziava le frizioni in corso.

La presentatrice di Domenica In ha voluto sottolineare che, da parte sua, non esiste alcuna acredine: “Io sono una persona educata e ringrazio il competitor. Se lei vince anche di poco io mi complimento. Da parte mia non c’è una guerra. Io mi limito a ringraziare il pubblico e riporto i dati che vengono dati”. Carmelita ha più volte posto in rilievo il fatto che i suoi dati d’ascolto sono veri, Mara, dal canto suo, ha contrattaccato affermando, con il consueto sarcasmo che la contraddistingue: “Lei ha i dati veri? I miei sono taroccati? Che me frega” .

Mara Venier non accetta ulteriori polemiche

La verace conduttrice veneta non intende piegarsi alle chiacchiere relative alla guerra di audience ed ha sostenuto che il suo interesse è rivolto verso il pubblico, si dice certa di fare un bel programma, rilevando che anche la critica pare apprezzare il suo operato. “Non sono contro nessuno” ha nuovamente rimarcato Mara oramai paga delle insinuazioni narcisistiche di Barbarella.

Massimo Bernardini, il conduttore di TV Talk, ha cercato di stuzzicare la Venier ricordandole la polemica deflagrata dopo che lei ha usato la parola “cuore” a Domenica In, parola che Carmelita ripropone da sempre in modalità lavaggio del cervello. Mara ha giurato che non era intenzionata a mettere in atto alcuna diatriba contro la conduttrice di Domenica Live, lei è libera di utilizzare tale parola anche se la d’Urso dice, sempre, in ogni momento, “col cuore“.

“Ragazzi ma siamo all’asilo?” ha aggiunto la Venier sottolineando che aveva appena concluso l’intervista con Loretta Goggi, erano commosse ed ha semplicemente sentito l’esigenza di parlare di sentimenti veri e di cuore.