L’attrice americana Cynthia Harris è morta il 3 ottobre all’età di 87 anni nel Greenwich Village di New York. La causa del suo decesso deve ancora essere confermata. La famiglia della star di Mad About You ha dichiarato:“Oltre ad aver dedicato la sua vita al teatro, è stata attiva in molte cause filantropiche”.

Cynthia lascia il suo amato compagno Nathan Silverstein, il suo fedele assistente Terrence Mintern, suo fratello Dr. Matthew Harris , sua cognata Maryjane Harris, oltre che molte nipoti e la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo.

Chi era Cynthia Harris

L’attrice è apparsa in molte serie televisive e film, come Archie Bunker’s Place e All My Children. Uno dei suoi ruoli più noti è stato interpretare la duchessa di Windsor nel classico dramma Edward and Mrs. Simpson. Cynthia è diventata un membro del cast della compagnia musicale Stephen Sondheim-George Furth ed è stata anche una delle direttrici artistiche della compagnia Off-Broadway The Actors Company Theatre.

La Harris è stata il volto di Innamorati pazzi, la serie tv in cui Paul Reiser ed Helen Hunt interpretano una giovane coppia sposata che vive a New York. Nella serie, che si concentra principalmente sulle piccole e grandi lotte quotidiane della vita di coppia, raccontando il tutto in tono umoristico, Cynthia Harris interpretava la madre di Paul e metteva sempre a dura prova la nuora Jamie.

Nata a New York il 9 agosto 1934, si è laureata allo Smith College nel 1955 in teatro e letteratura. Ha studiato con il grande insegnante di recitazione Lee Strasberg e da allora ha lavorato in teatro, tv e cinema. Non solo tv, dunque, dato l’attrice era anche conosciuta per le sue esibizioni in produzioni di Broadway e off-Broadway ed è stata direttrice artistica e co-fondatrice dell’Actors Company Theatre, che ha fondato nel 1993.