Luigi Favoloso al Grande Fratello: “Volevo un figlio da Nina Moric, lei me l’ha negato”

Luigi Favoloso, concorrente della quindicesima edizione del “Grande Fratello”, fa una confessione molto importante davanti agli occhi indiscreti delle telecamere. L’ex fidanzato di Nina Moric, durante un confessionale ha rivelato di aver desiderato un figlio insieme alla showgirl, ma che lei si sia sempre rifiutata.

A quanto pare, la bella Nina Moric non si è mai sentita pronta a fare un passo del genere, ancora troppo scossa per la vicenda legata a Carlos, il figlio avuto da Fabrizio Corona e della quale ha purtroppo perso l’affidamento.

Come si legge dai giornali e dai post che spesso la Moric pubblica attraverso i suoi profili social, la showgirl croata sta passando un momento molto difficile e doloroso, causato dal fatto che non può stare con suo figlio, che le è stato tolto qualche tempo fa e affidato all’ex suocera, la madre di Fabrizio Corona.

Forse è proprio questo il motivo per il quale Nina non sarebbe ancora a pronta a mettere al mondo un altro figlio. Tuttavia Luigi Favoloso, durante il confessionale, ha rivelato di nutrire il desiderio di diventare genitore da circa un anno e mezzo, ma che purtroppo questo suo sogno non è mai stato condiviso da Nina. Questa continua negazione da parte della Moric, stando a quanto racconta Luigi, sarebbe uno dei motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi sempre di più da lei.

A chiudere definitivamente la loro storia d’amore, è stata proprio Nina Moric, dopo aver visto il pericoloso avvicinamento tra il fidanzato e la concorrente Patrizia Bonetti. Una decisione molto sofferta, ma che a quanto pare non ha sorpreso particolarmente Luigi, che si aspettava una decisione del genere da parte di Nina. Tuttavia in queste ultime ore, Favoloso ha manifestato il desiderio di voler parlare con Nina, una volta uscito dalla Casa, per chiudere la loro storia d’amore di persona.