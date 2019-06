Lontano da te, anticipazioni puntata del 30 giugno: Massimo viene fermato dalla polizia in aeroporto

Prosegue l’appuntamento con la fiction italo-spagnola Lontano da te che si distingue per la capacità di attirare l’attenzione di un pubblico eterogeneo. Le riprese della fiction che rappresenta una novità all’interno della Mediaset sono state girate tra le città di Roma, Siviglia e Praga senza dimenticare la regia di Ivan Silvestrini.

I protagonisti sono due attori molto conosciuti dal pubblico per via della partecipazione a molte fiction di successo. Da una parte c’è Alessandro Tiberi che ha lavorato in una fiction di grande successo come “Tutto può succedere”. Megan Montaner, dal canto suo ha ottenuto la notorietà in Italia grazie al ruolo di Pepa nella soap opera Il segreto.

Una decisione importante per i due innamorati che vogliono partire

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Lontano da te in onda sul piccolo schermo domenica 30 giugno alle ore 21:30 fanno notare che Candela e Massimo non riusciranno a dimenticare i momenti vissuti insieme. I due innamorati dimostreranno il desiderio di ritrovarsi e vorranno mettere da parte gli impegni legati alla famiglia.

La ballerina e l’imprenditore non avranno intenzione di continuare a ignorare i rispettivi sentimenti e saranno pronti per partire. I due fidanzati sceglieranno come meta preferita la città di Praga che è stata teatro del loro primo incontro. In questa città ha avuto inizio la loro storia extraconiugale ma non mancheranno gli ostacoli per complicare la vicenda.

Massimo verrà fermato in aeroporto dalle forze dell’ordine che lo costringeranno a essere estradato. I due protagonisti non vorranno farsi fermare dal fatalismo e riusciranno nell’intento di fuggire ritrovandosi tra le bellezze di Praga dopo aver desiderato per settimane quest’incontro. Questa storia d’amore porrà un interrogativo lasciando lo spettatore con la domanda se la realtà possa essere meglio di un sogno. Infine a prendere il posto di Lontano da te la domenica sera, sarà la serie fantascientifica intitolata “Manifest”.