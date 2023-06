L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria svela il nome del favorito per la vittoria

La diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, è iniziata da già un bel po’ di tempo. Al momento però è piuttosto difficile ipotizzare chi possa riuscire ad arrivare alla vittoria finale, poiché tanto dipenderà anche dalla resistenza fisica dei naufraghi presenti in Honduras.

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, Vladimir Luxuria, l’opinionista del programma insieme a Enrico Papi, viene intervistata dal settimanale “Novella 2000” diretto da Roberto Alessi, ha voluto fare un pronostico su chi possa essere il vincitore finale del reality show.

Il pronostico di Vladimir Luxuria

Oltre a dire il nome del possibile vincitore, l’opinionista svela anche i nomi dei finalisti: “Marco Mazzoli è il potenziale vincitore. Ma nulla è detto. Anzi, a dire la verità io non sottovaluterei Cristina Scuccia e Pamela Camassa. Per quanto riguarda Marco e Paolo, secondo me diventeranno anche un duo televisivo. Potrebbero avere una trasmissione. Una seconda serata su Italia 1″.

Effettivamente non si può escludere nulla per il futuro legato a Marco Mazzoli e Paolo Noise, siccome i due conduttori de “Lo Zoo di 105” hanno mostrato tutto il loro talento e senso dell’umorismo in questa edizione de “L’isola dei famosi”. Purtroppo però Paolo, in una delle scorse dirette, ha dovuto forzatamente abbandonare il programma a causa di alcuni problemi di salute piuttosto gravi.

Su Marco Mazzoli però la Luxuria non sembra avere avuto sempre un parere positivo, poiché nella scorsa settimana aveva lanciata sia a lui che Andrea Lo Cicero una frecciatina piuttosto pesante: “Ve ne dite di ogni in settimana e poi in puntata fate gli amiconi” anche se lo sfogo era dedicato soprattutto all’ex rugbista, poiché l’aveva accusato di essere una persona poco coraggiosa poiché riusciva solamente a parlare dietro alle persone senza avere un vero confronto con loro.