L’isola dei famosi, Vladimir Luxuria parla dei concorrenti in gara

Nella giornata del 2 maggio andrà in onda la terza diretta de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Si tratta di una puntata speciale poiché, per via della festività del primo maggio, Mediaset ha deciso di spostare la puntata 24 ore dopo, ove non mancheranno le sorprese tra cui lo sbarco in Honduras di Asia Argento che farà una sorpresa alla sorella Fiore.

Nonostante sia iniziata da pochissime settimane, non stanno comunque mancando le polemiche sulla trasmissione. Le più accese riguardano una presunta diatriba tra Enrico Papi e Ilary Blasi, in cui l’opinionista viene accusato dal pubblico da casa di voler rubare la scena a tutti i costi.

Il pensiero di Vladimir Luxuria su “L’isola dei famosi”

Chi invece riesce a farsi apprezzare dalla maggior parte dei fan de “L’isola dei famosi”, grazie al suo modo di esporsi e per il rispetto che tiene verso il ruolo da opinionista, è Vladimir Luxuria. Proprio nella giornata del primo maggio l’attivista ha rilasciato un’intervista al sito “Gay“, in cui parla del reality show.

Su L’Isola inizia la propria chiacchierata parlando della sua avventura da naufraga nel 2008: “Il ricordo più bello coincide con il momento nel quale ho pensato di ritirarmi. Ad un certo punto della gara, infatti, è magicamente scomparso il bite che usavo la notte per evitare di digrignare i denti, visto che soffro di bruxismo. Non ho mai scoperto chi sia stato, ma ho sempre pensato che la colpa fosse di qualcuno dei naufraghi che me lo aveva fatto sparire per mettermi in difficoltà”.

Questo atteggiamento da parte dei suoi compagni di viaggio non è mai riuscito ad accettarlo, per questo motivo ha iniziato a pensare di abbandonare i giochi. Riuscì a trovare forza grazie alla natura e, dopo averci pensato per un po’ di tempo, decise di proseguire riuscendo a vincere la sesta edizione in finale contro Belén Rodríguez e Carlo Capponi.

L’attenzione poi si sposta sulla seguente edizione de “L’isola dei famosi”, e la Luxuria svela un pensiero sulla maggior parte dei naufraghi presenti attualmente in gioco dichiarando di essere colpito dall’attivismo e dalla forza di Andrea Lo Cicero. Prosegue poi parlando di Suor Cristina: “Mi intriga tantissimo perché è la prima volta che all’Isola dei Famosi vediamo una persona che si è tolta il velo e che ha deciso di esporsi non solo alle intemperie, alla fame ma anche al giudizio dei social, della gente”.

Esprime poi la sua opinione su Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, affermando di gradire molto la loro coppia. Conclude poi dichiarando: “Infine, apprezzo molto il duo radiofonico: Marco e Paolo sono molto bravi a trattenersi e devo dire che secondo me per loro la sfida maggiore è quella di non farsi contaminare dalla fame, e quindi di non perdere mai quel senso di humor che li contraddistingue”.