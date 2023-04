L’isola dei famosi, Vladimir Luxuria parla dei concorrenti e annuncia: "Non saranno tollerati comportamenti omofobi"

Mancano pochissimi giorni per l’inizio della nuova edizione de “L’isola dei famosi“, il programma in onda su Canale 5. La rete infatti sta lavorando duramente per partire con il piede giusto e, nella prossima puntata di “Verissimo” in onda nella giornata di domenica, Ilary Blasi rilascerà le prime dichiarazioni in merito alle nuove novità della sua creatura.

Intanto Vladimir Luxuria ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi Magazine”, diretto da Alfonso Signorini, in cui ha voluto parlare de “L’isola dei famosi”. L’ex europarlamentare è stata confermata per il secondo anno come opinionista del reality show, mentre il posto di Nicola Savino, passato a TV8, viene preso da Enrico Papi.

Le prime parole di Vladimir Luxuria su “L’isola dei famosi”

Vladimir non nasconde di essere molto incuriosita dal cambiamento preso da Cristina Scuccia: “Sono curiosa di vederla in questo contesto, chissà se metterà il costume intero o il bikini (ride, ndr). Le auguro di trovare l’amore. La castità non è un dogma, aprirsi alla sessualità non è incompatibile con la fede. Credo che sia molto motivata e molto agguerrita, è una che vuole arrivare fino in fondo”.

Ammette di essere molto incuriosita dai Jalisse, poiché conosce molto bene Alessandra e crede che non possa essere in dubbio il suo amore per il marito. L’altra coppia a cui ci tiene molto è quella formata da Alessandro Cecchi Paone e il compagno 23enne Simone Antolini, ove non nasconde che la loro enorme differenza di età possa essere fonte di critiche, tenendoci però a sottolineare come questi dettagli però non pesano più come in passato.

Mediaset, insieme ovviamente a Pier Silvio Berlusconi, vuole evitare le critiche che sono piovute al “Grande Fratello Vip” e, molto probabilmente, terrà una linea dura sin dai primissimi giorni. Un piccolo annuncio in merito viene fatto da Vladimir Luxuria: “So che quest’anno non saranno tollerati comportamenti omofobi, razzisti, sessisti ed è un passo avanti”.