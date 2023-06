L’Isola dei Famosi, vince Marco Mazzoli

I pronostici della vigilia vengono rispettati e la diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi insieme a Enrico Papi e Vladimir Luxuria su Canale 5, viene vinta da Marco Mazzoli. Il volto radiofonico è riuscito a portarsi a casa questo ambito trofei grazie alla sua simpatia e per il fatto di essere riuscito a incarnare al meglio lo spirito dell’isola.

In seconda posizione invece si classifica un sorprendente Luca Vetrone, concorrente che è entrato nella gara un po’ a sorpresa e può ritenersi quindi già ampiamente soddisfatto per come siano andate le cose. Terzo in classifica Andrea Lo Cicero, quarta Pamela Camassa, quinta Alessandra Drusian mentre Cristina Scuccia, deludendo ampiamente le aspettative di favorita alla vigilia de “L’isola dei famosi”, si classifica solamente in sesta posizione.

Le parole di Marco Mazzoli dopo la vittoria a “L’isola dei famosi”

Marco Mazzoli, oltre al trofeo, si intasca 100 mila euro in gettoni d’oro. Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” il naufrago ha voluto dedicato la vittoria anche a Chico Forti, ove nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti d’America e si ritrova quindi in carcere da 24 anni.

“Devo ringraziare l’uomo che ha creduto in me dal giorno 1, ed è Celeste, il capo degli autori che è una persona a cui devo molto. È un gran bell’uomo, molto affascinante, molti dicono che sia il mio vero padre” ma i ringraziamenti per Marco non si fermano qui: “Voglio ringraziare tutta la produzione, che sono persone straordinarie. Ringrazio Alvin che è un fratello, voi dallo studio, vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise ed ai telespettatori de ‘Lo Zoo di 105′”.

Successivamente Marco Mazzoli tocca un argomento a lui assai caro: “Dopo mia moglie e una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando non ce la facevo più, e io pensavo come fai che Chico è in carcere da 24 anni ingiustamente e non ha ancora una data d’uscita”.