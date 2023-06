L’Isola dei Famosi, svelata la data della semifinale e della finale

Nella giornata di lunedì 12 giugno doveva andare in onda la semifinale de “L’isola dei famosi” ma, a causa della scomparsa di Silvio Berlusconi, la rete ha deciso di onorare il ricordo dell’ex premier dedicando tutti i palinsesti di Rete 4, Canale 5 e Italia 1 al Cavaliere.

I programmi stanno ritornando nuovamente nei palinsesti e, nelle ultime ore, sono state confermate le nuove date de “L’isola dei famosi”. Infatti la diretta della semifinale andrà in onda nella giornata di venerdì 16 giugno, mentre la finale rimarrà nei palinsesti il 19 dello stesso mese, cioè la data già annunciata nelle scorse settimane.

Molto probabilmente si è deciso di mandare in onda la semifinale de “L’isola dei famosi” in questa settimana per non creare ulteriori problemi legati al palinsesto per “Temptation Island”. Difatti, il reality prodotto da Maria De Filippi andrà in onda nella giornata del 26 giugno e, mettendo in onda la semifinale dell’isola il 19, avrebbe poi costretto ad accavallare sia il programma condotto da Ilary Blasi che quello di Filippo Bisciglia.

“La scelta di recuperare la semifinale dell’Isola dei famosi con solo qualche giorno di ritardo rispetto alla data prevista non è casuale“ si legge testualmente sul sito “Fanpage” in cui poi viene aggiunto: “Posticipare la semifinale a lunedì 19 giugno avrebbe comportato il rischio di far slittare la prima puntata di Temptation Island, prevista per lunedì 26 giugno. Una modifica che avrebbe avuto un chiaro impatto sul palinsesto estivo di Canale5, evitato con la messa in onda della semifinale dell’Isola venerdì fin prima serata”.

Per il momento resta del tutto ignoto i nomi di chi riuscirà ad arrivare in finale e, l’unica ad aver ottenuto questo importante traguardo, è stata Pamela Camassa, la moglie di Filippo Bisciglia. Per gli altri sarà una lotta fino all’ultimo secondo, anche se ci sono già alcuni favoriti sulla carta.