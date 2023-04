L’Isola dei Famosi, Suor Anna Alfieri commenta Cristina Scuccia: "Sono molto dispiaciuta"

AdnKronos ha raggiunto Suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, che non ha esitato a dire la sua in merito alla recente partecipazione dell’ex suor Cristina al reality show “L’Isola dei Famosi” appena partito su Canale 5 e condotto ancora una volta da Ilary Blasi.

La religiosa non ha nascosto la sua delusione per la strada intrapresa da Cristina, soprattutto dalle sue recenti comparse televisive, fino ad arrivare all’ultima sua esperienza come naufraga sulle spiagge dell’Honduras. Suor Anna Alfieri dichiara di non essere rimasta stupita dalla decisione della Scuccia di abbandonare la vita religiosa.

Il commento di Suor Anna Alfieri in merito alla carriera televisiva di Suor Cristina

“Mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo l’uscita dalla vita religiosa. Già dalle origini, da quando partecipò a ‘The voice of Italy’, mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua vita religiosa. Cantare? Potremmo dire che c’è il valore aggiunto di evangelizzare, forse“, queste le prime dichiarazioni che la dicono lunga su come Suor Anna sta vivendo la nuova vita di Cristina.

Non solo, ma pare proprio che la religiosa non abbia mai approvato le scelte mediatiche dell’ex suora, fin da quando muoveva i primi timidi passi davanti alle telecamere con la sua tonaca. Sono ormai lontani quei tempi che forse l’hanno aiutata a rendersi conto che la strada che voleva percorrere era un’altra. Ma Suor Anna, comunque, non riesce ad essere completamente serena rispetto a questi avvenimenti.

“Ballare? Quando nella nostra vita facciamo delle scelte fondamentali, tutto il nostro esistere ne è influenzato. Cristina Scuccia ha una bellissima voce, potrebbe puntare su quella con un percorso serio, faticoso. Le scorciatoie non aiutano mai” questo il giudizio severo che Suor Anna Alfieri rivolge alle scelte di Cristina e aggiunge con forte decisione: “Non giudico, lei avrà la sua coscienza, i suoi consiglieri, e sarei curiosa di sapere chi sono, ma mi sono dispiaciuta di quanto fatto dopo. Dalle canzoni sensuali fino a L’Isola dei Famosi, mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti. Noi siamo il risultato di certe decisioni, non possiamo azzerare il passato. Se avessi potuto parlarle e consigliarla le avrei detto di prendersi il tempo per rielaborare le scelte fatte, i propri obiettivi, la direzione da seguire. Ho provato una sorta di dispiacere per il cammino intrapreso dopo l’uscita dalla vocazione e che mi pare vada a sciupare tutto un passato”.