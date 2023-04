L’Isola dei Famosi: "Sei vergine?", Cristina Scuccia spiazza tutti

La terza puntata de “L’Isola dei Famosi” è attesa per questa sera, 27 aprile, su Canale 5. Ilary Blasi dovrà affrontare vari argomenti alquanto delicati, dopo la furibonda lite tra Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, ma sembra che si sia aggiunto un nuovo argomento che sta interessando molto, soprattutto dopo la risposta data dall’ex suora Cristina Scuccia, ma andiamo con ordine.

La naufraga, durante una conversazione con Marco Mazzoli e Paolo Noise, ha parlato della sua adolescenza e di come abbia vissuto i primi amori con i suoi coetanei. Ricorda che la decisione di prendere i voti è arrivata a 19 anni, dopo che l’ex religiosa ha provato a vivere i primi amori adolescenziali, senza però provare quell’entusiasmo tipico di quella età.

“Ho avuto un’adolescenza normalissima, come tutti gli altri. Solo che le pochissime storie che ho avuto erano un impegno per me – racconta Cristina – Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché preferivo fare altro. La mia passione più grande è sempre stata il canto” facendo intendere che quelle farfalle nello stomaco che si sentono quando sta per iniziare un amore, lei forse le sentiva per il canto.

La risposta spiazzante di Cristina Scuccia a “L’Isola dei Famosi”

Da lì poi, la decisione di intraprendere la vita religiosa, senza però mai abbandonare del tutto il sogno di far ascoltare la sua voce e di condividere con più gente possibile la sua grande passione. Pochi anni più tardi arrivò l’esperienza a “The Voice” che segnò per lei l’inizio di una nuova vita, fino ad arrivare alla decisione di lasciarsi alle spalle la vita religiosa e di intraprendere un cammino meno mistico, ma che sentiva più suo. Ed eccola quindi davanti alle telecamere del reality in Honduras, pronta a mettersi in gioco e capire se davvero sia quella la sua strada.

Incuriosito da questo racconto, Mazzoli ha pensato bene di chiederle: “Ma tu sei ancora vergine?“. Domanda che avrebbero apprezzato di sicuro gli ascoltatori de “Lo Zoo di 105“, ma che Cristina Scuccia ha sapientemente evitato con uno spiazzante: “In realtà io sono Leone“. Una risposta che lascia in sospeso la questione, vedremo se la Blasi riterrà opportuno approfondire.