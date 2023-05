L’isola dei famosi, scontro tra Fabio Ricci e Marco Mazzoli

Si sono alzati nuovamente i toni tra i naufraghi de “L’isola dei famosi“. I morsi della fame iniziano a farsi sentire in maniera notevole e questa volta tocca a Marco Mazzoli e Fabio Ricci dei Jalisse: il video di questa lite è stato visto dai telespettatori da casa durante l’ultimo daytime trasmesso su Canale 5 nella giornata di ieri.

In questa circostanza si vede come Marco Mazzoli, una volta diventato leader della diretta di lunedì, ha deciso di mandare dapprima al televoto Pamela Camassa e poi Ricci. Questa decisione del conduttore de “Lo zoo di 105”, però, non viene presa benissimo da parte della metà dei Jalisse che, in questi giorni, si è scagliato contro di lui.

La lite tra i due naufraghi

Fabio, in parole molte povere, ammette come si sarebbe aspettato che avrebbe mandato al televoto Paolo Noise: “Piuttosto che nominare me, ho immaginato che lui chiamasse Paolo. Però lui ha chiamato me e ho detto ‘va bene’. E poi ha detto “perché ci sono stati degli screzi tra di noi“…Eh no”.

Durante il faccia a faccia, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Fabio continua ad alzare i toni e questo non viene preso benissimo da Marco che rincara la dose: “Ti ho già spiegato che ieri non sapevo che bisognava dare due voti. Infatti ho chiesto a Paolo: ‘Chi devo votare?’ e lui mi ha detto ‘Fai un voto strategico, nomina la più forte’. Ho nominato Pamela. Quando mi hanno detto di nominarne due ho nominato te e mi sono inventato la motivazione al momento“.

Il cantante però continua a non accettare le motivazioni di Fabio, accusandolo di essere un principino per poi sfogarsi dinanzi alla telecamera: “L’ho chiamato principe perché siamo alla corte di una persona che fa quello che vuole. Da infame è la tua mossa” mentre Mazzoli chiude la discussione con un deciso pensiero: “Adesso mi stai sul ca**o. Godo che ti sbattono fuori la settimana prossima“.

Nello stesso momento anche Andrea Lo Cicero pare essere convinto dal comportamento tenuto da Marco, rivelando come a volte eccede nelle cose che dice, invitandolo a non fare sempre il gradasso. Paolo però continua a respingere ogni tipo di accusa, facendo capire di non voler accettare la morale da parte del naufrago.