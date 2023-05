La nuova edizione de “L’isola dei famosi” ha scaldato i motori ed è ormai entrata nel vivo del gioco. Non mancano le polemiche, gli screzi tra i naufraghi. Gli ascolti non sono eccezionali e nemmeno da buttar via ma, nonostante ciò, sembrerebbe che Ilary Blasi sia furiosa e che addirittura il suo legame con Bastian Muller ne risentirebbe.

A rendere nervosa la conduttrice sarebbe anche il ritiro ufficiale di Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno, Simone Antolini. La coppia era considerata molto forte e presto li vedremo in studio per sentire la loro verità. Se Cecchi Paone e Simone sono già in Italia, un’altra naufraga rischia di lasciare l’isola: Fiore Argento. Nel caso di Fiore però, si tratta di un ritiro temporaneo.

La Argento è stata vittima di un problema di salute, nello specifico al piede. Già nei giorni scorsi, la naufraga, era stata in infermeria per farsi curare, e poi tornata dai suoi compagni indossando un tutore, ma ciò non è bastato. Il sito ufficiale del reality show ha diffuso un comunicato nel quale si apprende come Fiore abbia, momentaneamente, lasciato il gioco.

In questa edizione, gli infortuni sono purtroppo sempre più frequenti, con i naufraghi che si vedono costretti a transitare in infermeria. La speranza è che la Argento possa riprendersi e soprattutto tornare presto in gioco. Intanto le tensioni sono sempre più forti, tanto che anche i due amici Paolo Noise e Marco Mazzoli, hanno addirittura discusso.

Anche tra la Caldonazzo e Cristopher le cose non vanno nel migliore dei modi, con liti e discussioni. Insomma, la fame, il nervosismo, la tensione iniziano a farsi sentire prepotenti e, più passa tempo, più la situazione diventa difficile da gestire. Dunque, non resta che seguire le vicende dei naufraghi per scoprire come evolverà la loro avventura e la convivenza sull’isola.