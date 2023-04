L’isola dei famosi, prima lite tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono sicuramente tra i concorrenti più discussi della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La coppia infatti ha fatto parlare molto sui social network per via della loro importante differenza di età.

Questo avrebbe recato dei forti problemi anche nella loro vita di tutti i giorni siccome, come rivelato dallo stesso Simone e confermato da Cecchi Paone, il ragazzo avrebbe ricevuto numerose offese sul proprio profilo Facebook sentendosi così costretto ad abbandonare la piattaforma.

Prime incomprensioni tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, durante l’ultimo daytime dedicato a “L’isola dei famosi” i spettatori da casa hanno assistito in TV alla prima lite tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Il tutto nasce a causa di un vero e proprio crollo emotivo avuto dal ragazzo, ove ha ammesso di non sentire il sostegno da parte di nessuno, in cui è compreso anche il fidanzato.

“Oggi ho avuto un crollo, forse derivato da ciò che sento interiormente perché sto facendo un percorso e certe volte si può scendere per poi risalire” ha rivelato Simone per poi lanciare una stoccata ad Alessandro: “Ho bisogno di una persona che mi capisca e con cui posso parlare. Ad oggi non ne vedo una e non ti sento vicino“.

Il giornalista invece, probabilmente meravigliato dallo sfogo tenuto da Simone, non si è tirato indietro e risponde a tono alle sue accuse: “E allora trovatene un altro. Se dici che non sono capace, trovati un altro che ti capisca. Io qui sono sempre lo stesso“. Va comunque detto che l’allarme pare essere rientrato nel giro di pochi minuti, siccome sempre nello stesso daytime le telecamere inquadrano Alessandro e Simone scambiarsi un abbraccio, mettendo così da parte tutte le loro incomprensioni.